【群益投顧】美總統大選結果懸而未決，台股連二交易日跳空強漲

一、盤勢分析

昨 (3) 日台股在美國總統大選前一交易日大漲，今日早盤延續昨日攻勢跳空開高走高，早盤一度上漲逾 60 點，但有點意思的是，當處於劣勢的川普在關鍵州佛州取得優勢的態勢明朗之際，台股反一度從高檔回落、拉回平盤附近，其後隨美期指電子盤強漲而走高，一度大漲近 150 點。關於這次美國總統大選，列舉幾個關鍵觀察重點：首先開票後要有具體結果，在郵寄投票的拖延下，可能要數日後才能有較清晰的輪廓，因此雖然川普有後來居上的氛圍、但雙方仍未有壓倒性的結果，短線市場將隨消息面出現上沖下洗的來回震盪態勢，選前川普便預示，賓州與北卡的郵寄選票計票可能引發法律大戰，所以這二州消息，也將是市場追蹤焦點；美國今年郵寄投票的數量創下新高，但各州對郵寄投票的規定都不同，外界皆認為很有可能影響開票時間；基本上誰先拿到 270 張選舉人票，誰就贏得選舉。而除了重要關鍵州俄亥俄之外，搖擺州 (SwingState) 被視為勝敗關鍵，搖擺州到底有幾州? 從 6-12 州都有人說，而哪一州的選票最關鍵? 一般認為是有 29 張選舉人票的佛州；此外，選前兩位候選人都視賓州為關鍵選區，賓州亦是重要觀察關鍵指標。

二、盤勢預估

雖然台北時間今 (4) 日上午美國總統大選拜登領先川普選舉人票態勢持續，但美聯社 (AP) 預測，川普將贏得 14 州、拜登則拿下 12 州及 1 特區，且川普在重要州俄亥俄領先，尤其關鍵搖擺州佛州今早得票逾 5 成領先拜登，川普競選團隊在推特宣稱拿下佛州，消息亦引發今早美期指電子盤小 nasdaq(ndx)期指 2 分鐘便飆漲約 90 點，其後 ndx 電子盤一度飆漲逾 4%。

整體而言，美總統大選恐至少要等幾天才會有較明確的結果出爐；在面臨重大變數下，台股今日明顯走強族群個股，主要是非指數連動的小族群個股，汽車、自行車 (相關零組件) 族群明顯相對強勢；帶有相當程度投機色彩的電池相關個股延續近日強彈走勢，而相關概念股一定程度連結到支持乾淨能源、相對重視環保的拜登之政策；台塑集團、深耕氧化鋰鐵電池領域的長園科 (8038) 一早便直攻漲停。蘋果確認將在美國 PST 時間 11/10 早上 (台灣時間 11/11 凌晨 2 點)，史無前例的舉行今年第三場秋季新品發表會。從發表會邀請函暗藏的 AR(擴增實境) 動畫來看，市場普遍認為主角將是採用蘋果自行研發晶片 AppleSilicon 的全新 Mac。蘋果筆電零組件與材料供應商，如新日興 (3376)、新普(6121)、科嘉 - KY(5215)、鎧勝 - KY(5264)、科嘉 - KY(5215)、鼎炫 - KY(8499) 與順達 (3211) 等今日漲跌互現，其中新日興 (3376) 一度強漲近 7%，但高檔遭遇賣壓，一路震盪回檔至平盤附近。

三、強勢股

電子：

同致 (3552)、廣錠 (6441)、台勝科 (3532)、百一 (6152)

非電子：

鼎炫 - KY(8499)、岱宇 (1598)、東和 (1414)、中櫃 (2613)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據