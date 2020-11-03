市場聚焦美國大選 歐股延續反彈行情 盤中漲2%

投資人對新冠疫情擔憂暫緩，將注意力轉向美國大選，歐洲股市週二 (3 日) 延續反彈行情，主要指數漲 2%。

截至台北時間下午 6:17，泛歐 Stoxx 600 指數漲 1.7%，德國 DAX 指數漲 2.01%，法國 CAC 指數漲 2.07%，英國 FTSE 100 指數漲 1.7%，對經濟成長較敏感的週期性產業，如石油、天然氣、礦業、銀行以及汽車製造商均領漲大盤。

美國大選展開之際，目前現任總統川普在全國民調中仍落後於民主黨候選人拜登 (Joe Biden)，不過川普在部分搖擺州票數與拜登勢均力敵，仍有望為選情帶來變數。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「市場正在為拜登勝選定價，他們希望獲得明確且無爭議的結果。」然而，他認為若川普意外勝選，或是選舉結果出現爭議等情況發生，都可能引發市場回調。

出自於對紓困案順利出台，以及與美國建立良好貿易關係的期望，市場普遍認為，拜登勝選將對歐股更有利。

UniCredit 首席股票部門策略師 Christian Stocker 表示：「目前市場押注拜登勝選，在他擔任總統情況下，美國經濟應對股市提供更多支持，舉例來說，推出更多刺激計劃將為週期性產業提供更多發揮空間，進而帶來更出色表現。」

不過，Stocker 認為隨著歐洲感染數急遽增加，迫使德國、法國和英國等主要經濟體重啟封鎖措施，這種氣勢恐難以延續。投行高盛 (Goldman Sachs) 昨大幅下調歐洲 GDP 增長預期，預計 Q4 經濟將持續萎縮。

個股表現部分，季度獲利受到貨幣及大宗商品交易驅動而增長，並優於預期，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 盤中漲 5.4％。

德國時尚品牌 Hugo Boss 盤中上漲 5.7％，該公司稍早發布財報稱第 3 季重回獲利。德國食材配送平台 HelloFresh 在發布財報後下跌 3.5％，製藥公司拜耳 (Bayer) 跌 0.8%。