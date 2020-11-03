台股漲逾百點收復季線 外資回補145億元 三大法人聯手買超164.14億元

美國總統大選登場，台股今 (3) 日回神強彈逾百點，權王台積電及股王大立光帶領電子股向上衝，光電、半導體、塑橡膠、玻璃、汽車等族群百花齊放，加權指數終場上漲 144 點，收在 12736 點，並一舉收復 5 日線及季線關卡。三大法人同站買方，共買超 164.14 億元，其中外資回頭大買 145 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資昨天終結連 6 賣後，今天持續買超 145.16 億元；投信轉為買超 7.1 億元；自營商同步買超 11.84 億元，三大法人買超 164.14 億元。

台積電今日股價上漲 1.2%，終場收在 441 元；大立光大漲 2.6%，站上 3100 元；聯發科同步強彈逾 1%；聯電、鴻海尾盤遭調節，漲勢均收斂。此外，塑化產業第三季獲利表現亮眼，台塑、台塑化及南亞今日均漲逾 1%。

被動元件大廠華新科擬以每股 30 元公開收購閎暉 5% 到 9.9% 股權，華新科今日股價亮燈漲停，閎暉同步勁揚逾 7%；國巨積極擴充 MLCC 產能，高雄大發三廠預計 14 日動工，今日股價大漲 7%，創波段新高。

大成鋼為全美最大鋁捲板通路商，將不受反傾銷稅率干擾，明年獲利可望重返高峰，帶動今日股價續漲逾 4%；台積電轉投資封測廠精材在買盤敲進下，一度直攻漲停 131 元，終場漲幅收斂至 6%；風電股上緯投控受法人青睞，今日同步大漲逾半根漲停，收在 163 元。