正基宅經濟、醫療需求旺 下半年保持成長 11/9將登興櫃

無線通訊模組正基 (6546) 今 (2) 日召開興櫃前法說會，董事長陳明哲表示，在疫情帶動宅經濟、遠距教學，醫療以及工業自動化等應用需求下，上半年已經賺贏去年，第三、第四季也維持成長，正基預計 11 月 9 日登錄興櫃。

正基主要產品為無線模組，應用涵蓋平板、OTT 機上盒、POS 機、IP Cam 等消費性電子產品，也跨入血糖計、血氧機等智能醫療產品，以及工控、車聯網等高毛利特殊規格應用。

正基表示，今年營運不但沒有受到疫情影響，反而因此受惠，包含宅經濟相關的 OTT 機上盒、教學用平板、以及醫療、工業自動化需求強勁，今年上半年每股純益 1.95 元，更已經賺贏去年一整年。

下半年來看，正基指出，宅經濟、醫療等需求延續，第三季看起來還是成長，第四季也可望保持動能，樂觀看待全年營收獲利表現。

展望明年，正基表示，將鎖定車規、智能醫療以及工業三大領域，技術則會鎖定 5G 毫米波以及 Sub-6G，還有 Wi-Fi 6 進階版的 Wi-Fi 6E 技術。

此外，正基也看好物聯網 (IoT) 應用，公司認為，目前 Wi-Fi 6 產品由企業端逐漸滲透至消費者端，物聯網將持續帶動連網模組需求，正基也以自有品牌 AMPAK，IoT 相關產品提供連網完整解決方案。