陞達科今日起競拍 預計20日掛牌上櫃

風扇馬達驅動 IC 陞達科 (4945-TE) 預計 11 月 20 日掛牌上櫃，今 (2) 日起至 11 月 4 日辦理上櫃前競價拍賣，競拍底價為每股 34.86 元，11 月 6 日開標，未來將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的 1.09 倍 (38 元) 為承銷價格的上限。

陞達科實收資本額為 2.68 億元，109 年度前三季營收 2.9 億，年增 16.15%，每股稅後純益 1.55 元，接近去年全年 1.7 元水準。

陞達科主要從事風扇馬達驅動控制晶片研發、設計、銷售，同時承接 MCU 代理，目前在伺服器散熱風扇市占率達 16%，預計未來也將持續開發非 IT 產品的散熱風扇市場。

陞達科預計，未來將從伺服器領域，跨足家電與車用市場，如工控及電動車用充電樁、車用內裝風扇等領域，其中，明年將進軍日本家電市場，首波瞄準冰箱領域，開拓風扇馬達 IC 新產品。

陞達科 2004 年獲台積電創投 VentureTech Alliance Fund II, L.P. 入股，成為當時最大法人股東，2017 年與巨馳國際合併，成為日電貿 (3090-TW) 子公司。

展望後市，陞達科看好，由於居家辦公、遠距教學等宅經濟興起，雲端大數據需求激增，推升客戶伺服器動能，也帶動陞達科營運成長，下半年及明年營運維持審慎樂觀，未來可望加深在全球市場重要供應商的角色。