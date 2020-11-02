【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

蘋果 iPhone 銷售下滑 21%，大中華地區營收降低 29%，盤後股價重挫，加上臉書、亞馬遜盤後股價亦不佳，令道瓊期指每況愈下、亞股走疲；三星及英特爾先後看壞伺服器資料中心後市；亞系外資因擔心美光可能對晶圓代工二哥要求民事賠償，而調降其評等；30 日台股受上述利空消息影響開低走低，類股跌多漲少，失守 12600 點關卡，終場加權指數收在 12546.34 點，跌 116.57 點或 0.92%，成交額 1999.21 億元。OTC 指數收在 161.93 點，跌 1.17 點或 0.72%，成交額 392.1 億元。

30 日台股日線連三黑，周線及月線同步收黑，季線轉而向下，技術面持續降溫。籌碼方面，三大法人連五日同步賣超，其中外資連六日賣超，十月累賣 143.22 億，今年累賣 7049.29 億。考量全球新冠肺炎疫情升溫，在有效疫苗未能普及前，恐影響全球經濟動能；美大選進入倒數計時，在郵寄選票大幅增加，且有 7 個州接受重新投票下，今年大選開票過程恐耗時更久，擔心選舉結果難分勝負，使得愈來愈多投資人選擇提前降低持股應變，建議在主流權值股未回穩前，保守操作，並留意美股期指走向，隨機應變。

