市場震盪加劇 不只定期定額 配日日扣更分散風險

今年因為疫情，市場大幅震盪頻率增加，近期隨著美國總統大選選情難料，市場也震盪劇烈，選股難度增加，投資人該怎麼趨吉避凶成了重要課題，專家建議，除了可以共同基金分散持股集中風險，若再搭配細膩的定期定額策略，例如投信業者提供的「日日扣」功能，將可更有效分散投資時間點。

共同基金搭配定期定額理念在於克服人性的貪婪與恐懼，用一籃子股票以及不同買進時間點來截長補短，分散風險、降低平均成本。現在業者在分散風險功能上有更優化的作法，提供投資人彈性調整扣款日期、金額的選擇，讓原本每月定期定額一次的設定，當遇到行情波動劇烈時，能透過更頻繁的扣款次數或調整扣款金額，進一步分散進場時間點的風險。

目前市場上愈來愈多投信、銀行或基金平台推出定期定額日日扣，例如：元大投信、統一投信、群益投信、台新銀行、玉山銀行、鉅亨買基金等。

所謂日日扣，投資人可以選擇每月任一日期 (遇非營業日則延至次一營業日扣款)，打破傳統每月扣款次數、日期、金額限制，可以視個人理財計畫需求，有些業者例如元大投信可設定每隔 1 天、7 天或 10 天等設定扣款日，將每月一次扣款，變化成日日扣、週週扣、十日扣等任君選擇。

投資人可以將原來的定期定額金額透過日日扣功能，分拆為多次較小額資金，例如把原先每月扣款一次 1 萬元，改為每月扣款三次，如 3000 元、3000 元、4000 元，在市場波動劇烈時，更細膩的定期定額操作，將能更進一步分散風險。