外資狂砍222億元 近23個交易日最大量 三大法人聯手大賣273.31億元

美股期貨電子盤大跌，拖累台股今 (30) 日表現，蘋概三雄成殺盤重心，電子權值股也同樣弱勢，尾盤賣壓出籠，終場下跌 116 點，收在 12546 點，周線收黑。三大法人聯手賣超 273.31 億元，其中，外資狂砍 222.1 億元，創近 23 個交易日最大量。

台股今天成交值略放大至 1973 億元，觀察三大法人籌碼動向，外資今天加大賣超力道，再狂砍 222.1 億元，連 6 賣；投信賣超 2.81 億元；自營商賣超 48.37 億元，三大法人聯手賣超 273.31 億元。

蘋果最新財報優於預期，但市場擔憂新機銷售動能，盤後股價收跌，拖累蘋概三雄表現，台積電尾盤下殺，終場下挫 1.14%，收在今日最低點 432 元；鴻海與股王大立光走勢震盪，大立光下跌 0.33%，收在 3025 元；鴻海也下跌 0.64%，收在 77.5 元。

被動元件高價股逆勢走強，奇力新漲幅近 3%，國巨也上漲超過 1.2%，華新科也同步收紅。面板雙雄友達與群創第三季營運同步轉盈，但受大盤走弱拖累，跌幅均超過 2%。

電子權值股表現弱勢，權值股僅金融、傳產股力守紅盤，金融族群包括國泰金、兆豐金、中信金，及台塑四寶中的台塑、台化，均小漲作收。

法人指出，市場觀望氣氛濃厚，預期在美國總統大選不確定因素消除前，台股上檔具有一定壓力，短線將維持震盪整理格局。