紅心字會導入智慧科技 老人照護更安心

台灣高齡人口快速成長，老後照護需求殷切，突顯日照中心的重要性。國內日照中心逐漸走向普及化、在地化，並開始導入智慧管理系統，提供長者更舒適與安全的照護。

以台北市興隆日照中心為例，收托失智或失能的長者，報到後會配戴內含定位器的「數位平安符」，若長者在一個地方停留太久、走到非正常進出的門，以及離開中心範圍，數位平安符都會發出警示音，協助工作人員前往關心。

紅心字會秘書長李顯文表示，興隆日照中心空間較大，照服員與長者配比為 1:8，長者都可以自由活動，管理上難免有死角，數位平安符可以幫助工作人員即時確保長輩安危，提升照護安全，也是當初導入的最大考量。

此外，每日長者報到時會測量體溫、血壓，智慧系統直接將數據上傳到雲端，節省紀錄時間與人力。

李顯文表示，中心內有月托與臨托老人，有些天天來、有些一個月來一次，透過智慧管理系統，每次報到系統就會顯示長者過去的生理數值，準確及完整，工作人員也方便快速了解長者過去的健康狀況，雖然初期導入系統成本較高，但時間拉長來看還是比較節省，又能高度提升安全性。

紅心字會以受刑人家庭、弱勢兒少、居家照顧等社福工作為主軸，同時接受台北市政府委託，設立台北信義老人服務中心及興隆老人日間照顧中心，去年更將觸角延伸至台東，辦理受刑人家庭服務。

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