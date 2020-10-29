〈亞德客-KY法說〉Q3 EPS 8.16元續寫新猷 前三季每股賺17.27元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，單季稅後純益 15.43 億元，季增 17%，年增 2.53 倍，每股純益 8.16 元，延續上季再寫單季新猷；前三季稅後純益 32.64 億元，年增 72%，每股純益 17.27 元。

亞德客第三季營收 52.2 億元， 季減 2.17%，年增 30%，毛利率 50.85%，季減 0.04 個百分點，年增 4.97 個百分點，營益率 32.7%，季減 1.72 個百分點，年增 7.85 個百分點；稅後純益 15.43 億元，季增 17.16%，年增 2.53 倍，每股純益 8.16 元。

亞德客前三季營收 137.13 億元，年增 16%，毛利率 49.18%，年增 2.74 個百分點，營益率 30.9%，年增 5.85 個百分點；稅後純益 32.64 億元，年增 72.06%，每股純益 17.27 元。

第三季為傳統氣動元件淡季，亞德客原先估營收將季減 5-10%，維持往年第三季水準，但在各應用產業成長加速，中國新基礎建設項目及自動化升級需求強勁下，亞德客第三季營收表現優於預期，僅較上季小幅衰退，獲利也再攀揚。

法人指出，亞德客第 3 季營收表現優於預期，且產能維持滿載，獲利可期，上修全年 EPS 預估值，估亞德客全年可望賺超過 2 個股本。