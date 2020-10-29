【Wen姐筆記】摩台最後結算 萬聖節前空軍開派對？

台股昨日尾盤驚險守住月線，大盤以 12793.75 點作收，成交值放大至 1783 億元。台股多方屢次盤球至 13000 點球門前，但始終無主將起腳射門。昨夜美股在總統大選前，又上演跳水走勢，台股今天面臨摩台指最後結算，月季線恐難挺住，十月底萬聖節前，空軍又來開派對? 12600 點城池將是新的多空角力關鍵! 關鍵點位為 12588、12633 與 12666 點。

大盤如跳空開低，12700 點關卡最好能夠挺住，兩端哨站為 12682 與 12717 點，如能挺住 12747 點，季線還有機會撐住，當然最好能夠守穩 12777 點，才可避免淪入空方疆域。但如 12682 點未能守住，進入 12600 點城池攻防，關前最重要的中途站為 12666 與 12633 點，而 12588 為 12600 點南端哨站，如再棄守需提防續往 12555 點，如棄守台股 10 月月 K 線也將翻黑，以長線格局對台股多方不利。如棄守 12555 點續往 12500 點關卡回測，12500 點兩端哨站為 12520 與 12486 點。

台股今日空襲警報再響，需提防上演多殺多! 低價中小型股恐難再成為資金避風港，如果要儘速止跌回穩，重責大任仍在權值股身上! 但是權值股的表現，並非由剛上路的盤中零股交易，靠散戶螞蟻搬象，而是得看國家隊是否再次出手，以及新台幣的強力升值，能否稍稍打動外資?

覆巢之下無完卵，美國總統大選選情緊繃，加上歐美新冠肺炎疫情確診人數飆升，台股也恐難擺脫被颱風尾掃到! 總之，莫忘能在股市長長久久的「平安符」-- 大盤如失守月線，整體多單持股水位宜降不宜增。至於尾盤的摩台指最後結算，還是得提防外資最後一次利用摩台進行大玩兩手策略! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)