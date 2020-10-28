富邦人壽備妥200億元銀彈 申購螞蟻IPO擬只選香港板

繼昨 (27) 日中壽 (2823-TW) 宣布將參與螞蟻科技 IPO 之後，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今天也公告，擬申購螞蟻科技於香港交易所掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限為 7 億美元 (折合新台幣 203 億元)。

螞蟻將分別在上海和香港發行大約 16.7 億新股，日前已公布定價，螞蟻於 A 股科創板掛牌定價 68.8 人民幣，H 股發行價為 80 港元，兩地預計募資 345 億美元，相當於新台幣 9876 億元，創史上規模最大 IPO，且依定價，螞蟻上市後，市值將達 3100 億美元，規模可能超過花旗、高盛、富國銀行等美國大型銀行。10 月 29 日起開放申購，預計最快 11 月 5 日兩地掛牌上市。

趕在公開申購日前夕，富邦人壽宣布備妥 200 億元銀彈將參加螞蟻科技香港 IPO，不過，有別於中壽參加兩市申購，富邦人壽卻只選香港板，而未參與 A 股科創板 IPO，對此，富邦金表示，純財務性投資考量。

其實，富邦金過去是攜手中國另一互聯網巨頭－騰訊合作，早在 2017 年透過在廈門的富邦財產子公司，與騰訊集團合資成立「深圳微民互聯網財險」。今年 4 月又由香港富邦人壽與「眾安科技國際集團」合資設立人壽子公司，搶攻純網路壽險業務。

此次，則是參與螞蟻香港 IPO，雖然投資方式不同，但是意味著富邦金在中國兩大互聯網巨擘馬雲、馬化騰的投資中都可分一杯羹。