〈台鋼集團財報〉精剛Q3 EPS 0.29元9年來單季最佳 榮剛寫今年低點

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW)、鈦合金棒材廠精剛 (1584-TW) 雙雙公告第三季財報，榮剛持續受到疫情影響，每股純益 0.02 元寫下今年以來新低，不過精剛在本業重返獲利下，每股純益 0.29 元，寫下 9 年單季最佳。

榮剛第三季雖然持續受到受新冠肺炎疫情影響，油氣、航太產業需求降至相對低檔，營收 18.14 億元，季減 7.9%、年減 32.9%，本業也因此轉虧，不過在業外挹注下，稅後純益 0.1 億元，季減 91.7%、年減 81.9%，每股純益 0.02 元，維持獲利表現。

不過榮剛表示，近期已看到歐美訂單復甦，亞洲更恢復至疫情前的狀態，加上能源事業逆勢成長、鎳基超合金產品也通過認證出貨，營運可望逐漸好轉，累計榮剛前三季營收 60.49 億元，年減 25.1%、稅後純益 1.2 億元，年減 56.3%，每股純益 0.27 元。

精剛則受惠營運策略調整，整體營運狀況持續好轉，第三季營收 2.06 億元，季增 30.1%、年減 9.5%，本業也開始獲利，推升稅後純益 0.24 億元，季增 216%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.29 元，創下 2011 年第三季以後 9 年新高。

累計精剛前三季營收 6.01 億元，年減 4.6%、稅後純益 0.28 億元，每股純益 0.33 元，較去年同期虧轉盈。