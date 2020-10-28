

◆盤勢分析

1. 美國白宮新聞秘書表示，要在大選日前出台新刺激法案的希望渺茫，加上疫情不斷增溫，市場悲觀氣氛濃厚，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.8% 至 + 0.64%，其中那斯達克指數最為強勢，台積電 ADR 下跌 0.02%，聯電 ADR 上漲 3.99%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約 12,736 點) 附近，上檔壓力為 13,050 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 再度轉折往下，短線仍須提防再度回測季線。

3. 櫃買指數上漲 0.41%，收在 164.98 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 觀盤重點：美國新冠疫情確診人數創新高，美股出現大跌，台股因此拖累跌破 10 日線，由於下周美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線附近量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意蘋概、IC 設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

5. 市場傳出，2303 聯電因應 8 吋晶圓代工需求強勁並擴大營運規模，有意斥資新台幣百億元以內，收購日商東芝 8 吋晶圓廠。時值 8 吋晶圓代工產能供不應求，若聯電成功收購東芝 8 吋廠，接單將更添利器。

6. 金屬機殼廠 2474 可成昨（27）日公告第 3 季財報，受新台幣強勢升值壓力影響，上季匯損高達 24.3 億元，創歷史次高紀錄，加上海外盈餘匯回課稅 23 億元，共侵蝕每股純益 6.2 元，單季每股純益僅 0.75 元，創 2002 年第 4 季以來獲利新低。

7.2382 廣達雲端伺服器持續供不應求，不受部分雲端資料中心業者調整庫存的影響，訂單能見度至少看到明年上半年，每天都趕著交貨，產能吃緊，新產能預定 2021 年第 2 季開出，希望能緩解產能吃緊的現象。展望未來商機，2382 廣達宣布號召供應鏈夥伴合組生態系，切入數位轉型大餅。

8. 十一長假後拉貨效應，以及即將到來的感恩節、聖誕節旺季，塑化原料報價正向，推升塑化股 27 日走出一波行情。1309 台達化在主力產品丙烯 - 丁二烯 - 苯乙烯（ABS）報價拉抬下，股價創逾 20 年來新高，領軍塑化族群發動攻勢。

9. 第 19 屆五中全會 26 日在北京登場，「十四五計畫」焦點將放在半導體產業發展，持續去美化政策力道，以擺脫「卡脖子」風險，包括 3529 力旺等半導體去美化概念股，長線商機看旺。

