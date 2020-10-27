數位帳戶前五強獨霸近8成市占 金管會研議兩大放寬迎純網銀

數位存款帳戶愈來愈夯，金管會今 (27) 日公布，截至今 (2020) 年 9 月底，已有 33 家銀行開辦此業務，總開立戶數約 575.3 萬戶，年增 103.7%。其中，前五大數位帳戶合計的開戶數達 449.3 萬戶，占整體數位帳戶將近 8 成。有鑑於純網銀年底即將開業，也都會開立數位帳戶，金管會研議放寬數位帳戶的線上驗證方式與交易限額。

據金管會統計，截至今年 9 月底，已有 33 家銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約 575.3 萬戶，較前一季約增加 83.1 萬戶，成長率為 16.9%。

開立戶數最多前 5 家國銀依序為：台新銀行 Richart 的 224.9 萬戶、國泰世華銀行 KOKO 的 83.5 萬戶、永豐銀行大戶 DAWHO 的 58.2 萬戶、王道銀行 O-Bank 的 44.7 萬戶、第一銀行 iLEO 的 38 萬戶。

金管會表示，數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，其中，第三類帳戶 (如他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶於線上開立的帳戶) 的開戶數最多，約 222.8 萬戶；其次為第二類帳戶 (已開立自行存款帳戶的既有客戶於線上加開的帳戶) ，約 196.3 萬戶；至於第一類帳戶 (透過自然人憑證於線上開立之帳戶) 的開戶數則約 156.1 萬戶。

銀行局副局長林志吉表示，目前數位帳戶分成三類，以第三類帳戶最多，主要是用他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶於線上開立的數位帳戶，約 222.8 萬戶。但是數位帳戶也會有市場飽和的一天，因此研議放寬線上驗證方式，例如有買過保單或在券商開過證券戶，也能納入身分驗證方式。

林志吉進一步指出，另一項是擬放寬交易限額，以現在第三類帳戶來說，非約轉限單次一萬元、單日三萬元、單月五萬元，民眾建議提高交易限額，但須要再考量整體市場發展，還有數位帳戶被冒用的比例，都需要再評估研議。