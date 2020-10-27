【富蘭克林】AI新科技，成投資新趨勢

懊悔沒有早一點入手蘋果、亞馬遜、谷歌或是特斯拉等黑馬股票? 現在科技結合生技醫療成為市場新趨勢，而在新冠疫情後更刺激了科技與醫療結合的應用市場，富蘭克林華美投信表示，唯有鎖定對的投資標的、對的產業，持續長期布局，才有機會提早達成目標。

由於看好人工智慧所帶來的工業革命及生技醫療發展的高成長趨勢，富蘭克林華美投信推出涵蓋「人工智慧」與「生技醫療」雙投資主軸與研究操盤團隊的 AI 新科技基金，投資範圍包含 AI 物聯網、生技醫療、智慧城市等新趨勢，更納入高科技快速發展優勢，為投資人尋找最新投資商機。

富蘭克林華美 AI 新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，新科技趨勢的發展日新月異，2020 年第一季因受到新冠疫情的影響，使科技產業更突破框架，若能同時搭配生技醫療、人工智慧發展趨勢，並由 AI 人工智慧出發，搭配高速運算、遠端醫療及生物科技、醫療技術突破，讓科技產業與生技醫療產業更完美結合，將使產業投資更兼具未來成長性。

經過 2020 年之後，全球整體經濟環境將有不同的變化，黃壬信表示，過去 2000 年市場主流認為的科技類股是 3C 代表，有如: Computer(電腦)、Communication(通訊設備)、Consumer electronics(消費電子產品)，隨著全球快速發展，現今 2020 年科技股，已不再是過去的 3C，後續投資應該持續關注於 3A(AI、Automation、Autonomous) 的新趨勢表現。

黃壬信認為，AI 投資規模逐年成長，目前有八成全球科技企業領導人正在投資人工智慧設備，此趨勢自 2016 年起，以年複合成長率 63.5% 的速度飛快成長，投資上若能掌握這樣的科技成長、相關產業商機，自然能掌握股市成長之趨勢與方向。（見圖一，資料來源：Tractica；2020/05）

無獨有偶，黃壬信分析，不只有 AI 快速發展，2019 年可為全球 5G 起飛元年，5G 通訊協定的用戶，預計由 2019 年 3G 與 4G 手機用戶的 56 億人口，持續轉換為新的 5G 新手機，預估至 2025 年全球 5G 使用人數可以達到 13.6 億人口，並以平均年銷售 8 千萬支新機的高成長速度，快速取代舊的通訊協定，人類未來更多的生活應用，皆可於手機上進行。（見圖二，資料來源：Ericsson，GSM，HIS 德勤研究。）

富蘭克林華美 AI 新科技基金將於 11 月 23 日起熱烈募集，成立後參與 AI 人工智慧與生技醫療雙產業的高成長發展，產業配置除以科技、醫療、電器等訴求重點之外，更納入 5G、雲端、半導體、物聯網、AR&VR，以及智慧醫療、智慧交通與智慧城市等新興產業，更將透過彈性佈局歐美、亞洲與新興市場，聚焦核心技術領頭羊與創新技術之產業。

富蘭克林華美投信表示，目前市場已發行之科技基金多以 5G、物聯網、人工智慧等單一產業或主題投資為主要訴求，但單一產業波動度也較高，而富蘭克林華美投信即將募集之 AI 新科技基金則預計聚焦布局於 AI 物聯網、生技醫療與智慧城市等三大趨勢產業，掌握中長期成長機會。

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