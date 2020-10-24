〈能源盤後〉利比亞供應大增 美紓困方案未朗 WTI原油跌破40美元 3週來首見

週五 (23 日) 交易，原油期貨價格收低，係因利比亞產量增加、美國新一波紓困計畫的不確定性，以及對原油需求的擔憂促使 WTI 原油在近 3 週來首次跌破每桶 40 美元的水準。

根據《路透》週五報導，利比亞國家石油公司（National Oil Corporation）表示，Es Sider 和 Ras Lanuf 港口的運輸承諾的不可抗力狀態解除，意味著這些港口可以履行石油出口的契約義務。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，利比亞的出口在 4 週後可能超過 100 萬桶 / 日。利比亞港口封鎖 8 個月之後，在上個月解除封鎖並重啟石油出口。

《彭博》援引知情人士消息，利比亞週三產量達 56 萬桶 / 日，較 9 月時僅 15 萬桶的水準上升。

根據《Al Jazeera》報導，聯合國利比亞特派團週五表示，該國交戰雙方簽署了一份「利比亞所有地區永久停火」的協議。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 週五報告指出，利比亞不受 OPEC + 減產協議的約束，「且將持續推進供應和出口的重建工作。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 79 美分或 1.9%，收每桶 39.85 美元，為 10 月 12 日以來最低收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或近 1.6%，收每桶 41.77 美元。

道瓊斯市場數據顯示，根據最近月契約，WTI 原油本週下跌 3.1%、Brent 原油下跌 2.7%。

Steeves 表示，美國和歐洲新冠病例持續激增之際，國會和白宮一直努力在大選前敲定刺激方案，「再次啟動的防疫封鎖措施以及旅遊限制對需求造成威脅，因此，根據其內容，美國的財政援助可能非常重要。」

然而，「疫情重燃是最大的問題，且任何財政措施可能都只能暫時提振需求，且提振的程度可能不及疫情挫傷需求的程度。」Steeves 說。

市場週五對貝克休斯（Baker Hughes BKR）的美國石油鑽井平台數據反應不大。貝克休斯公布，本週活躍的美國鑽井平台增加 6 個，至 211 個，為連續第 5 週增加。

其他能源商品

11 月交割的天然氣期貨價格下滑 1.2% ，收每百萬 Btu 2.971 美元，但本週上漲 7.1%。

分析師將天然氣本週漲幅歸因於天氣預報未來幾週天氣轉冷。