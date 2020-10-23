【永豐期貨】台股開高走低失守12900點 週線收紅

期貨走勢

台指期週五上漲 2 點至 12838 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 60.82 點，電子期逆價差縮至 - 3.42 點，金融期逆價差縮至 - 8.17 點。現貨部分，三大法人賣超 4.8 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1809 口至 8044 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2464 口至 28897 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4365 口至 - 18483 口。

週四目前市場持續觀望新刺激法案談判進展，另外公布首次申領失業救濟人數為 78.7 萬人，低於原估計的 87.5 萬人，降到新冠肺炎疫情來襲後的最低水準，成屋銷售數據也連續第四個月上升，美股四大指數同步上漲，道瓊上漲 0.54%，標普 500 上漲 0.52%，那斯達克上漲 0.19%，費半指數下跌 0.13%。台股今天早盤開盤上漲，最高來到 12963.26 點，隨後賣壓出籠翻黑色，終場大盤指數下跌 0.14%，收 12898.82 點，成交量進一步萎縮。受惠於蘋果 iPhone 12 今天開賣，帶動相關蘋概股及零組件股走揚，台積電今天開高走低，終場下跌 0.66%，收 452 元，大立光於盤上震盪整理，上漲逾 1%，收 3180 元，近期上漲力道較強的蘋果概念股，下週可注意蘋果財報，短期市場觀望氛圍濃厚，總統大選的等不確定因素，預期指數呈震盪，投資人須謹慎操作。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13600 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.98 升至 1.09。VIX 指數下跌 0.08 至 21.96。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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