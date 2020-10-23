

◆盤勢分析

1. 週四晚間市場傳來眾議長沛洛西與財長梅努親對新刺激法案達成協議，四大指數緩步走高，終場四大指數漲幅介於 0.13%~0.54%；強勢股為美光、谷歌、INTEL、特斯拉、台積電 ADR、博通、AMD 等，表現不佳則有 FB、APPLE、NVIDIA。今日須留意早上九點將待舉辨美國總統候選人辯論。

2. 週四 台股以小低盤開出，盤中再傳美國紓困案再度闖關失敗，美股電子盤與亞股走弱，台股平盤附近量縮震盪。但最後一盤在 2330 台積電、2303 聯電、台塑四寶等權值股急拉，台股爆出 269 億元大量，指數跳升 28.94 點，終場收在 12,917.03 點，漲幅 0.31%。

3.OTC 開高走低，終場收在 165.57 點，跌幅 0.28%，終止連三漲走勢。目前上方壓力在前波高點 169.64，下方支撐為半年線約 160.5 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股開低收高，收長紅 K 棒，再度站上 5 日均線。

(2)、量能：尾盤單筆爆出成交量 269 億元，整日成交量為增至 1,726.31 億元。

(3)、技術指標：日 KD 指標高檔震盪，向下缺開口逐漸縮小。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 48.82 億元；外資 + 67.38 億元、投信 - 8.31 億元、自營商 - 10.24 億元。

5. 半導體：代工大廠 2303 聯電針對洩密案向美國司法部提出建議量刑書狀，雖然公司預估將影響獲利 0.14 元，但有利釐清不未來確定性，股價週四逆勢上漲。2344 華邦電傳出獨家吃下蘋果 iPhone 12 系列新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 訂單，股價再創波段新高。IC 測試載板廠 6683 雍智受惠需求暢旺，3Q20 優於預期，4Q20 淡季不淡，股價收漲超過 7%。

6. 矽晶圓：SEMI 發表產業落底，加上 1Q21 有機會調漲價格，3532 台勝科、6182 合晶、6488 環球晶、5483 中美晶轉強。

7. 比特幣：PayPal 宣布允許用戶使用加密貨幣買賣交易，帶動比特幣衝上 13,000 美元，連動顯示卡 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺股價攻高。

8. 生技、防疫：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六、1477 聚陽。快篩試劑獲得許可，4736 泰博收漲 3%。

9. 操作建議：全球股市隨美國總統大選、紓困方案、美股財報、歐洲疫情等多項因素干擾，呈現大幅波動。台股進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，預期 12600~13000 區間震盪。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，未來還有雙 11 與聖誕銷售等相關受惠股。

10. 力成 Q3 每股賺 2.1 元：記憶體封測廠 6239 力成 22 日舉行法說並公布第 3 季財報，稅後稅益 16.22 億元，季減 7.1%，年增 1.4%，每股純益 2.1 元。針對第 4 季展望，指出半導體需求強勁，其中遠距需求帶動個人電腦及 NB 需求樂觀，使標準型 DRAM 封測滿載，但伺服器需求仍保守，快閃記憶體則看好未來 5G 帶動相關需求。

11. 陞達科 預計 11 月上櫃：風扇馬達驅動控制 IC 業者 4945 陞達科 20 日舉行上櫃前業績發表會，預計 11 月下旬掛牌。針對下半年與明年營運展望，陞達科董事長李坤蒼表示，審慎樂觀看待。陞達科成立於 2000 年，在 2017 年時與巨馳國際合併，成為被動元件通路商日電貿的子公司，日電貿持股約 52.84％。目前陞達科有兩大業務，包括風扇馬達驅動 IC，以及微控制器（MCU）代理買賣業務。

