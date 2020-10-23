斷尾求生！Gap擬關店350家 轉型靠電商 離開大型購物中心 股價漲逾13%

服飾零售商 Gap (GAP-US) 週四大漲 13% 以上，係因該公司在投資者會議上公布縮減商店規模約 350 家的計畫，並改用電子商務和購物中心以外地區推動的商業模式。

Gap (GAP-US) 週四大漲 13.65% 至 21.15 美元，站上 52 週新高，今年迄今漲幅約近 20%。

Gap 旗下連鎖店包括 Gap、Old Navy、Banana Republic 和 Athleta。Gap 預期，2023 財年底之前將關閉約莫 30% 位於北美的 Gap 和 Banana Republic 商店，Gap 計畫屆時營收 80% 來自電商業務和購物中心以外的地區。

該公司表示，2021 財年底之前將完成約 75% 北美商店的關閉工作。此外，目前公司正在重新評估其歐洲業務，也可能關閉歐洲當地商店，並預期這些變動應可協助公司明年返回「獲利成長。」

新冠疫情大流行期間，Gap 與其他大型購物中心一直掙扎求生，現已導向新方法推升銷售，包括製造口罩，並將一些商店轉為線上履行中心。Gap 口罩可單獨販售或批量販售，上一季銷售額達 1.3 億美元。

疫情期間 Gap 旗下的線上銷售與運動服品牌 Athleta 一直是公司亮點，今年第二季 (8/1 止) 其線上銷售額成長 95%，且新顧客增加 350 萬人，但 Athleta 也是 Gap 公司內部唯一公布整體銷售額成長的品牌。

然而，同名品牌 Gap 一直是公司弱點，該公司表示，3 年後約莫 80% Gap 商店將設立於購物中心以外的地區。