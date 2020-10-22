【群益期貨老爹觀點】老爹談技術分析

技術分析有一招是 COPY 貼，也就是相同圖形重複發生。

至於如何定義相同的圖形，老爹喜歡用「誘」、「洗」及「殺」三個字來分類，也就是誘多、誘空 / 洗多、洗空 / 殺多、殺空，誘、洗、殺可以和「心態 (心理)」分析結合一起看，可以得到更好的理解。

舉例來說，台股有一種「反轉 K 線」挺準的，今天的高點高於昨天的高點，且今日的低點低於昨天的低點的 K 線，有些較嚴格的還會加上實體 K 線的包覆，老爹發現這種 K 線有其特別的意義，當一波大跌的行情，死多頭打死不退，虧損累累，有一天美股大漲，死多頭對此一定抱有很高的期待，會以為從地獄來到天堂了。

但是，當天的盤勢開高後一路走低，且跌低前低，對死多頭來說，那真的是從「天堂掉到地獄」，其實並沒有到過天堂。死多頭就會從抱有希望到「徹底絕望」往往多單停損 (殺多) 就是這樣來的。

附圖的例子是銅的日線圖，在每次上漲之前，都先起漲前出現大長黑 K 棒才開始上漲，老爹把它定義為「洗盤」，洗沒有信心的多單，急跌後急漲，讓沒有信心的多頭再也不敢上車。

如果真的是在「洗」，那洗完多單，要做什麼？當然是「大」多頭列車要開動，只不過不希望車上人太多，必須要趕一些人下車，這就是「洗」的概念，接下來的走勢，還是有可能會重覆，就來觀察觀察。

至於「誘」，老爹認為誘和「快市」及「慢市」有很大的關係，急漲後的緩跌，很容易是誘多盤，急跌後的緩漲，很可能是誘空盤，誘了之後，要做什麼呢？當然是「殺」，有機會再多舉一些例子給大家參考。