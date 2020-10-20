「文曄甲特」108年現金增資股款繳納憑證於 2020.10.20上市

文曄科技股份有限公司甲種特別股（股票代號：3036A）現金增資股款繳納憑上市開始買賣日期。

一、上市股票種類及數量：甲種特別股現金增資股款繳納憑證 135,000,000 股。

二、上市股票開始買賣日期：民國 109 年 10 月 20 日。

三、上市股票權利義務：

(一) 到期日：無到期日。

(二) 股息：甲種特別股年率 4%（五年期 IRS 利率 0.6125%+ 固定加碼利率 3.3875%），按每股發行價格計算。五年期 IRS 利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。

(三) 股息發放：每年以現金一次發放。

(四) 公司年度總決算如有盈餘，應先依法完納稅捐、彌補累積虧損、提列法定盈餘公積，並依法令規定或實際需要提列或迴轉特別盈餘公積，如當年度尚有餘額，得優先分派甲種特別股股息。

(五) 公司對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，如因公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股股息或其他必要之考量，公司得經董事會決議不分派甲種特別股股息，不構成違約事由。

(六) 甲種特別股非為累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。

(七) 甲種特別股股東除依第 2 點及第 3 點所訂之股息率領取股息外，不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

(八) 甲種特別股股東分派公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。

(九) 甲種特別股股東於公司普通股股東會無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東會及對甲種特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權。

(十) 甲種特別股不得轉換成普通股。

(十一) 公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。

(十二) 甲種特別股溢價發行之資本公積，於該發行期間，除彌補虧損外不得撥充資本。

四、產業類別、上市股票代號及簡稱：

(一) 產業類別：電子通路業

(二) 代號：3036A

(三) 簡稱：文曄甲特

五、上市股票英文名稱及簡稱：

(一) 英文名稱：WT MICROELECTRONICS CO., LTD. Preferred Shares A

(二) 簡稱：WT-PSA

六、公司營利事業統一編號：84498860

七、大陸地區投資人投資上開公司持股限額：單一大陸地區投資人不得達百分之十、全體大陸地區投資人無限制。

八、僑外資投資上開公司持股限額：無。

九、其他：上開公司現金增資股款繳納憑證係採無實體發行。