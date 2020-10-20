【Wen姐筆記】蘋概重振雄風 別只演1日行情！

上周闖關射門缺主將的台股，本周一開始，多頭重整隊形，由蘋果概念股三王領軍當主將，鴻海、大立光與台積電聯手，讓加權指數以 12908.34 點作收，成交量卻縮至 1651 億元。多方重新取得 13000 點關卡的挑戰權，但蘋概主將重振雄風，別只演一日行情! 12865 點為極短線強弱分界！關鍵點位為 12831、12888 與 12919 點。

多方如要再攻 13000 點，務必守住的重要關鍵位置為 12865 點，而 12900 點兩端哨站為 12888 與 12919 點，進入 12953 點，隨時有機會起腳射門 13000 點，13000 點兩端哨站為 12985 與 13013 點。但如 12865 點未能守住，需提防回測 12831 與 12800 點關卡，多方攻擊氣勢也將減弱。12800 護城河 12777 點如再棄守，攻 13000 點也將熄火，反而得提防進入月線保衛戰。恐回測 12747 與 12700 點關卡，12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點。

昨日盤面表現，外資歸隊，而且火力集中在鴻海與台積電等蘋概權值股，確實有拉抬指數的意味。不過別忘了，明日有台指期結算，在結算前 2 天，外資也會開始進行轉倉動作，拉抬指數是為了轉倉還是結算？葫蘆裡賣什麼藥，本周下半周將可見分曉！

總之，台股多方主力終於動用電子三王當攻擊主將，如果要強勢攻堅，主將務必不能示弱，如果主將關前示弱，甚至關前掉頭，台股本波攻勢，最好的狀況仍只是盤整。該攻不攻，如換邊發球，多方的防守將更加吃力！另外得留意的還包括新台幣匯率以及量價關係，都得配合到位，指數才有射門 13000 點的機會！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)