德微董事改選達爾取三席 朝三方向轉型

二極體業者德微 (3675-TW) 今 (15) 日召開股臨會，完成董事改選，由大股東達爾 (DIOD-US) 取得三席董事，外界看好，隨著達爾順利併購敦南，有助集團資源整合，德微身為集團一員，將朝三方向轉型，董事長張恩傑看好，未來兩年毛利率將衝上 40%。

德微今日選出 4 席董事及 3 席獨立董事，其中 4 席董事分別為德微董事長張恩傑，達爾法人代表虞凱行、黃文昭及賴妙音，3 席獨立董事則分別為丁惠敏、林坤山及譚小廣。

德微預計，未來營運策略分為三面向，包括持續提升旗下子公司亞昕技術能力、整合公司資源，以及全面導入智慧製造、自動化生產、跨入新晶圓製程。

晶圓製程技術方面，德微旗下亞昕年初已完成以 GPP 製程為主的 6 吋晶圓開發製程技術，德微受惠新晶圓製程，可望大幅降低晶圓採購成本，將有效提升公司整體毛利率，以及獲利能力。

德微將逐步汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，有助通過車用產品客戶認證，更可藉由大數據分析，不因人為因素造成資料遺失或錯誤疑慮，藉此提升德微在智慧生產 (自動化) 製程技術累積，提升競爭優勢。

德微看好，受惠高度自動化，明後年將可大幅貢獻公司獲利能力，預計未來兩年毛利率可望突破 40%。