〈陸股盤後〉人氣科技股回檔 A股三指數量縮下跌

美國刺激法案談判進展受阻，加上市場無重大利多，美股持續回檔，這沈悶的氣氛延續到亞股身上，周四 (15 日)A 股延續前一個交易日的弱勢，早盤在平盤下方震盪，午盤後進一步走跌。

市場整體的作多意願不足，資金多在中小型題材流竄，對大盤的拉抬有限，今年漲多的科技類股缺乏更吸引人的題材，導致類股群下滑。

在沒有人氣指標帶領之下，A 股成交量再陷低迷，今日滬深兩市成交總額已跌破 8000 億人民幣大關，只有 7640 億人民幣，較前一交易日再減少 637 億人民幣。

盤面上，紡織、煤炭、保險、銀行、工藝商品等產業逆勢上漲，造船、玻璃陶瓷、醫療、旅遊酒店、航天航空等產業則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.26%，報 3332.18 點；深證成指下跌 0.48%，報 13624.89 點；創業板指下跌 0.95%，報 2737.96 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 3.32 億元，其中滬股通買超人民幣 2.82 億元，深股通賣超人民幣 6.14 億元。

產業消息

印度轉單效應持續發酵，紡織概念股再度大漲，新野紡織、百隆東方、聚杰微纖紛紛漲停，華紡股份大漲 7.93%。

中汽協發布汽車產銷數據，與乘聯會公布的趨勢相當，9 月汽車銷售量均呈現大漲，帶動汽車類股普遍上揚，江淮汽車大漲 5.52%、比亞迪上揚 0.8%、北汽藍谷上漲 1.3%。

法人觀點

中國山西證券表示，目前法人普遍對第四季 A 股走勢抱持樂觀態度，從總體經濟角度上來看，中國經濟復甦趨勢不變，中長期 A 股走勢可維持震盪上揚。指數方面繼續看好科創 50 指數中線的表現，建議投資人在控制風險的前提下逢低買進。

中國中原證券預估，上證短線繼續小幅震盪的可能性較大，創業板則是在短線呈現小幅度修正。建議投資人短線可留意新能源汽車，紡織，航天軍工及家電等類股的投資機會，中線建議繼續關注低估績優權值股的投資機會。