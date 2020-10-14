實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1014 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6703 軒郁 10/14 初上櫃 10/07-10/12 757 96.90 96.90 富邦 1 10/13 323160 2897 王道銀行 10/16 上市增資 10/12-10/14 30400 6.35 6.35 元大 5 10/15 26053 2027 大成鋼 10/22 上市增資 10/16-10/20 34000 18.00 18.00 統一 2 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。