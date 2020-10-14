【群益投顧】指數狹幅整理 中小型利基股各擁題材百花齊放

一、盤勢分析

美股週二因嬌生 (JNJ-US) 新冠肺炎的候選疫苗於一名受試者發生不明原因而暫停，另美國藥廠禮來 (LLY-US)，其新冠抗體第三期的臨床試驗，同樣因安全顧慮下，在獨立資料安全監督委員會(DSMB) 建議下暫停，加上美國紓困案持續卡關，雙重利空抵銷摩根大通 (JPM-US) 與花旗集團 (C-US) 因交易業務成長，財報公佈優於市場預期的樂觀情緒。另昨日科技巨擘中，蘋果 (AAPL-US) 未因發表 5GiPhone12 新機提振市場買盤，股價修正 2.65%，終場美四大指數全面收黑，其中道瓊與標普分別回檔 0.55% 與 0.65%，NASDAQ 與費半則小幅收黑 0.1%。台股今 (14) 開低 20.04 點，指數多於盤下震盪，終場加權指數下跌 27.82 點，成交量 1867.38 億元。

盤面上以汽車零組件、IC 設計、蘋概、NB 與顯卡、WFH 概念、記憶體、ABF 載板、二線塑化、網通、PA、被動元件、太陽能、風力發電等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

大盤的日線圖，因 3MA、12MA 呈現多頭排列，近 2 日指數震盪量縮拉回，短線暫以技術性回檔視之。隨台股本週五 (10/16) 月線將扣抵 9/16 萬三高值，惟季線仍扣低位，中期指數具備保護短線的作用。在台股偏多技術面的架構未變之前，盤面上仍有利於強勢族群與個股維持輪動走勢。操作策略中，建議參考短期均線變化，調節月乖離過大或高檔爆量之標的，篩選籌碼經整理後再度轉強股。

ABF 載板族群，受惠於半導體先進製程推動資料中心、雲端伺服器產業成長，2021 年 ABF 載板供需缺口約 16%。

欣興 (3037) 為全球最大的 ABF 載板供應商，9 月累計營收年增 8.93%，目前載板占營收約 30%，今年資本支出擴大 240 億元因應 ABF 載板的產能，營運動能穩健成長。景碩(3189)9 月累計營收年增 21.50%，主力客戶賽靈思、聯發科維持拉貨動能，景碩將逐步擴充 ABF 載板產能，強化產銷組合並改善毛利表現，激勵今日股價勁揚突破整理平台。

風力發電類股，上緯投控 (3708)9 月累積營收年增 39.99%，在碳纖維預浸布出貨給中國風電龍頭金風後，碳纖維複合材料成為明年營運成長主軸，加上拉擠碳板出貨給 MHI Vesta，碳纖產品有望切入美國 GE 供應鏈，持續挹注獲利表現。

個股焦點中，宏捷科 (8086)9 月累積營收年增 77.61%，因 3D 感測 VCSEL 晶片、WiFi 與 5G 應用領域擴張，並擁有蘋果新機 LiDAR(光學雷達掃瞄儀) 題材，目前產能約 12000 片 / 月，在年底產能擴充後，續添營運成長動能。

三、強勢股

電子：碩禾 (3691)、盛達 (3027)、均豪 (5443)、一詮 (2486)、僑威 (3078)、景碩 (3189)。

非電：東洋 (4105)、大亞 (1609)、中釉 (1809)、同致 (3552)、聯嘉 (6288)、燁輝 (2023)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據