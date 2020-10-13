黃天牧愛罰保險業？金管會亮數據喊冤 今年前9月罰得比去年少

金管會主委黃天牧因為擔任過長達 7 年的保險局長，對業務嫻熟，今 (2020) 年上任以來被外界認為重罰保險業，對此，金管會今 (13) 日以「對保險業裁罰必要性之說明」為題說明，強調今年前 9 月保險業罰鍰共 1 億 450 萬元，比去年同期 1 億 560 萬元，還少 110 萬元。

據金管會統計，今年 1 月 1 日至 10 月 8 日，就去年檢查報告所列缺失或日常監理發現業者執行業務的違失，共計裁處罰鍰新臺幣 1 億 640 萬元，其中，壽險業裁罰 7150 萬元，產險業裁罰 960 萬元，保經代業裁罰 2530 萬元，相較去年，僅保經代業的罰鍰有增加。

裁罰態樣部分，產、壽險業遭罰主要是因涉及影響消費者權益、內部控制或公司治理不良等缺失，保經代業遭罰主要是因未落實執行確認消費者對保險商品的適合度、未建立有效內部控制制度、在法令遵循或消費者保護上有重大違失等缺失。另對於情節輕微者，則以糾正方式裁處，如有以不處罰為適當者，金管會亦秉持比例原則，不予處罰。

金管會表示，保險業今年缺失總數計 613 項，其中罰鍰缺失總數 73 項 (佔缺失總數 11.91%)，及糾正的缺失總數共 80 項 (佔缺失總數 13.05%)，罰鍰比例與去年的 11.77% 相差不遠，糾正比例則較去年的 23.25% 下降，今年不予處分比例為 75.04%，也比去年 64.98% 明顯提高。

罰鍰態樣部分，罰鍰金額總計新臺幣 8110 萬元，以保險業因內部控制或公司治理未符保險法相關規定佔比最高，金額合計為 4200 萬元、佔罰鍰總額 51.19%，比去年的 71.79% 比例下降；次為招攬、核保及理賠作業未符保險法相關規定，金額合計為 2610 萬元、佔罰鍰總額 32.18%，較去年的 13.07% 比例上升，罰鍰金額主要反映近兩年監理發現缺失差異及情節輕重不同。

保經代業裁罰件數為 22 件，總罰鍰金額為 2530 萬元，相較於去年同期裁罰件數 8 件及罰鍰金額 440 萬元，其件數及金額皆增加，是因金管會於去年對銀行及保險業辦理金融檢查，發現涉及保經代業缺失事項，例如：對於保險業務員勸誘保戶重複以貸款或保單借款等方式購買保單致生財務槓桿風險情事欠缺內控監督機制、在法令遵循或消費者保護上有重大違失等，為導正其違失行為，並提醒業者注重消費者保護與法令遵循，爰依法予以處分。

對於外界認為黃天牧上任後重罰保險業，金管會強調，於日常監理或檢查報告所發現保險業者涉及違規的缺失，都是依法行政，從認定構成違規要件開始，到作成裁罰決定為止，均訂有嚴謹的裁罰基準及處理流程，經過會議審慎充分討論始作成裁罰決定，尚非特定個人可自行做出裁罰決策。

金管會表示，為使保險業者能將同業受裁罰案件引以為鑑，金管會每年均舉辦保險業招攬核保及強化法令遵循制度等研討會或業務宣導說明會，透過實務作業面常見缺失及違規態樣介紹，使業者更瞭解各項法令及監理重點，並落實於日常業務運作。

今管會進一步強調，金管會的監理重點，並不在於重罰或罰鍰收入有無達到預算目標，裁罰主要是希望受罰業者能夠儘速落實改正相關缺失，以維護保戶權益及金融市場秩序，業者行為的導正才是監理的目的，金管會呼籲保險業者應重視建立並落實內部控制作業的重要性，以符合公司治理精神及維護保險業專業形象。