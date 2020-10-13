面板雙虎投信丟、外資撿 富邦VIX土洋法人5天殺出15.5萬張

台股今 (13) 日受國安基金退場的心理層面影響，面對「萬三」關卡再度近關情怯，終場加權指數下跌 8.78 點、收在 12947.13 點。三大法人合計買超 64.4 億元，其中外資已連 7 買，從三大法人操作可以觀察到，面板雙虎遭投信丟，但是卻獲外資青睞，而富邦 VIX 已連續 5 天遭到外資、自營商同步賣超，5 天下來土洋法人合計殺出約 15.5 萬張。

三大法人在現貨買超，外資買超 53.18 億元，為連 7 買；投信則持續賣超 5.65 億元；自營商買超 16.87 億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2005 口至 8234 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1941 口至 31069 口。

外資買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買超 77,744 張、群創 43,894 張、友達 38,407５張、華邦電 36,735 張、街口 S&P 黃豆 21,522 張、台積電 12,183 張，其餘低於萬張的依序為彩晶、南亞科、華航、南帝。

外資賣超前 10 名：中信金 24,846 張，為唯一遭減碼超過萬張個股，外資已連續兩天賣超；其餘為聯合再生能源、富邦 VIX、長榮、長榮航、玉山金、宏碁、開發金、世紀鋼、華南金。

投信買超前 10 名：世紀鋼、南亞科、穩懋、台達化、同致、智易、萬潤、富邦科技、宏捷科、欣興。

投信賣超前 10 名：群創、台泥、友達、合勤控、榮成、元太、台聚、瀚宇博、技嘉、萬海。

自營商買超前 10 名：元大 S&P 原油正 2 獲買超 30,350 張、街口 S&P 黃豆 25,194 張、元大未來關鍵科技 21,658 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 20,064 張，其餘依序為元大全球未來通訊、國泰美國道瓊正 2、友達、富邦印度正 2、富邦 NASDAQ 正 2。

自營商賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 遭賣超 51,369 張，為唯一撿持超過萬張個股，其餘為元大高股息、富邦 NASDAQ 反 1、富邦 VIX、國泰美國道瓊反 1、富邦臺灣加權反 1、元大 S&P500 反 1、華頓 S&P 布蘭特正 2、國泰臺灣加權反 1、華城。