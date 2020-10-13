【新光證券】盤前分析    

新光證券 2020年10月13號8點31分



◆盤勢分析

川普政府決定提高新紓困方案協商門檻，激勵美股走強；市場看好半導體股第四季表現，刺激半導體股勁揚，配合太陽能及風電概念股也表現亮眼，令 12 日台股開高，惟股價王受流失華為訂單影響，第四季營運有壓，拖累光電股重挫，加上部分傳產股表現疲弱，使得大盤漲幅萎縮，日線收黑，終場加權指數收在 12955.91 點，漲 68.72 點或 0.53%，成交額 2325.73 億元。OTC 指數收在 164.67 點，跌 0.29 點或 0.18%，成交額 487.5 億元。

12 日台股雖無緣攻上 13000 點，但在資金行情旺盛下，仍連八天上漲，日量增加逾 9%，技術面維持多頭走勢。籌碼方面，土洋不同調，自營商 (自行買賣) 及投信呈現賣超，外資則連六日買超。僅管指數來到高點，國安基金管理委員會決議結束 207 天護盤任務，不過目前大盤站上各期均線，技術面偏向樂觀，配合各國政府作多，美元弱勢，台幣強勢，資金行情可望持續，若外資持續偏多操作，且量能達 2200 億以上大量、美股續揚，台股有望站上 13000 點關卡，接下來觀察 10/14 蘋果新品發表會，及 10/15 市值王法說會展望。

