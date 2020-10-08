【日盛投顧】季線若能站穩將有機會再度叩關萬三

◆盤勢分析

1. 國慶連假在即，週四台股開高震盪，最高點 12，887 點離萬三更進一步，最低點 12，818 點守穩 5 日線 (12，680 點)、10 日線(12，541 點)、月線(12，659 點)、季線(12，638 點)、年線(11，598 點) 及半年線 (11，929 點)，終場指數上漲 140.82 點，漲幅 1.10%，收在最高點 12，887.19 點，成交金額為 2，096.56 億元，大於 5 日均量(1，655 億元) 及 20 日均量(1，855 億元)。三大法人合計買超 195.02 億元：外資買超 177.76 億元、投信買超 9.52 億元、自營商買超 7.75 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 12，500 點至 12，600 點，壓力為 13，031 點附近。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (79) 逼近超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.46%，收在 164.96 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 160 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (70) 大於 50，短線偏多。

4. 我們認為台股近期偏多整理，台股選股方向可留意 9 月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構半導體、蘋概、PCB、5G、綠能、車用為短線盤面主流

1. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，中芯國際受美國制裁，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動，也帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6196 帆宣、3413 京鼎、3131 弘塑、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。美國若發布中芯禁令可能造成 NORFlash 缺貨，2337 旺宏及 2344 華邦電可受惠於轉單效應。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6679 鈺太、2458 義隆電、6533 晶心科、6415 矽力 - KY 等。

2. 蘋概：APPLE 新產品陸續推出，3008 大立光、2317 鴻海、2474 可成、3376 新日興等可留意。

3.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4.5G：全球拚 5G 商轉，4904 遠傳入股 3682 亞太電，電信業競合遊戲才正開始，相關個股如 PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機。

5. 綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3023 信邦等長及太陽能相關的 6244 茂迪、6443 元晶、5871 中租 - KY 等可觀察。

6. 車用：Tesla 第三季出貨量創高，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂等長線將相對受惠。