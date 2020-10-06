玉山銀新核心系統順利上線 迎接數位時代新未來

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行今 (6) 日宣布，在玉山銀行科技聯隊 4 年多來日夜辛勤的奮鬥，以及總行各單位與全體同仁的共同努力下，今 (2020) 年 8 月 2 日上午 0 時，玉山銀行董事長黃男州、總經理陳茂欽及資訊長謝萬禮共同宣布正式啟動新核心系統上線，並於上午 8 時順利完成，且通過月結算及第 3 季結算等重要檢核點，迄今整體運作順利。

為了迎接數位時代的新未來，因應智能化、敏捷化與跨界整合的科技發展趨勢，打造台灣金融業首家以開放的 Cloud Native 技術、微服務架構自行開發設計的銀行核心系統，做為玉山金控科技發展及數位轉型的關鍵基礎工程。新核心系統歷經超過 4 年的籌備、開發及建置，在尖峰時期動員的專責人員及協助人力共計超過千人，專案重要決策由董事會與經營團隊決策及督導，執行過程多次諮詢外部專家意見。

新核心系統建置主要分為「大週邊、小核心、轉新核」三階段計畫，「大週邊」為因應業務及通路多元發展，打造各項週邊系統。「小核心」是將核心系統重新定位，保留存放款核心功能及顧客基本資料，將其他功能移出至週邊，提升核心系統效率和穩定。「轉新核」，在系統穩定移轉及顧客權益優先的最高指導原則下，採取自建核心的方式，透過全面盤點大型主機各項功能，確保轉換至新核心的過程完整順利。

在新核心系統上線前，玉山銀行實施 12 個月的嚴密測試計畫，新舊系統平行運作，透過大量交易進行系統功能驗證與資料比對。在新系統轉換上線營運期間，建立全行業務應變防護體系，總行各事業處及後勤單位共成立 13 個應變中心，國內各營業單位及客服中心合計成立 199 個應變小組，訂定應變計畫並安排數十次各種演練，確保上線營運後各項問題可以有效追蹤處理。

核心系統為銀行存放款交易的處理中樞，玉山銀行新核心系統為自行開發設計並且採用開放平台技術及微服務架構，可以因應數位時代瞬間大量交易。同時在設計時納入未來業務發展的彈性，透過各項參數化設計，例如可以針對利率、期間、額度、付息週期等各項設定快速調整，加速各項金融商品推出的效率，即時提供顧客各種創新的金融服務。

玉山銀行表示，新核心系統順利上線只是開始，在邁向數位轉型的道路上，還有許多挑戰與機會，玉山銀行將提供整合線上線下的體驗，打造以人為本的金融科技領導品牌，與顧客共創更美好的未來。