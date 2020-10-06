台灣智慧製造大聯盟成立 打造台灣成亞洲高階製造中心

臺灣機械工業同業公會與電機電子工業同業公會今 (6) 日宣布成立「臺灣智慧製造大聯盟」，協助台灣設備業與製造業進行數位轉型，打造台灣成「亞洲高階製造中心」；對於產業後市，機械公會理事長柯拔希表示，近期已可感受到企業建置第二生產基地的需求效益顯現，預期明年起相關需求將重回正成長。

「臺灣智慧製造大聯盟」未來將有三大效益，第一是瞄準新藍海，在貿易戰與疫情下，智慧製造在雲端服務及遠距協同應用的新藍海、新趨勢與新商機；第二為應用產業聚落的發展優勢，深化數位轉型；第三，借力強化法人鏈結產學研角色，共創亞洲高階製造中心。藉由四大法人鏈結，加強技術軟硬整合與鏈結產學研角色。

機械公會指出，大聯盟除提供智慧化解決方案外，將以公版「智慧機械雲」為核心，鏈結大聯盟成員豐富資源，開發智慧化應用軟體服務，提高產業國際競爭力，協助設備業與製造業數位轉型，進而打造臺灣成為「亞洲高階製造中心」。

其中，智慧機械雲主要集結各聯盟成員及業者，目前已有 45 個軟體上架測試，預計年底將增加至 98 個，明年開放先期測試廠商加入試營運，2021 年完成金流後正式商轉。

臺灣智慧製造大聯盟成員包含公協會、學界、工研院、資策會、精機中心、金屬中心等法人、及系統整合、設備與製造業者等超過 20 個單位組成，未來將在聯盟下籌組產業化推動委員會，落實各項推動事務，並依據各次產業需求，向下設立各領域小聯盟。

展望機械產業後市，柯拔希指出，近期已可感受到第二生產基地的相關需求，開始成長，但由於受到疫情影響，使動能受到壓力，不過中長期來看，機械業將受惠企業建置第二生產基地的需求，預期明年起，相關需求將重回正成長軌道。