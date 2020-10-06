【台新投信】全球高收益債利差收斂空間大 有利可圖 「提前買回策略」有效降波動 優先布局

台新投信表示，目前全球高收益債當前利差 536 點，相較過去五年高收益債利差中位數 465 點，最低利差 316 點，仍有大幅的收斂空間，並且明顯高於全球投資級債券的利差，吸引力大增，後市有利可圖。而鑑於第四季面臨美國總統大選、肺炎疫情、中美貿易戰等變數，市場動盪加遽，建議優先布局聚焦「提前買回策略」的全球高收債，因存續期間相對縮短，可大幅降低不確定風險及資產的波動度。

台新策略優選總回報高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，川普為尋求連任，積極作多貨幣政策，聯準會在全球央行年會上發布「平均通膨目標政策」，將允許通膨超過目標 2%，為 2012 年以來首次通膨政策調整；同時調整充分就業的政策，表示低失業需搭配通膨上升，才會成為升息條件。這劃時代的政策改寫，暗示未來一段時間內將維持在零利率，正式開啟低利率時代大門，將刺激風險性資產上揚，有利全球高收益債長期表現。

尹晟龢指出，債券「提前買回條款」是債券發行人所擁有的一種選擇權，允許債券發行人在債券發行一段時間以後，按約定的買回價格在債券到期前部分或全部償還債務。「提前買回條款」對債券投資人及發行者雙方皆有利，對投資人而言，面對「提前買回」的風險需要被補償，因此，「提前買回」的債券常常訂定較高的買回價格 (通常會高於面額)，或者其他附加補償的條款；對發行者而言，發行人可以透過「提前買回」調整資本結構準備上市、完成購併案或借新還舊取得更低的融資成本，形成債券良性循環。

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