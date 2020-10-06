靠加密貨幣大賺 防毒軟體之父McAfee涉逃稅西班牙被捕

創辦 McAfee 資安公司、近年積極推廣虛擬貨幣的 John McAfee，一生傳奇經歷或許在此暫告一段落，他因涉及逃稅周一 (5 日) 在西班牙遭逮捕，正等待引渡回美受審。

美國司法部針對數樁逃稅官司對 McAfee 起訴，指控他「試圖蓄意逃避」支付積欠聯邦政府的所得稅。在宣布逮捕的摘要中，司法部表示這些指控只涉及 McAfee 本人，和他創辦的同名防毒公司無關；McAfee 在 20 多年前離開該公司。

根據訴狀，McAfee 被控在 2014 年到 2018 年間，靠宣傳加密貨幣、擔任顧問、演說、拍攝自己生平紀錄片的授權，賺進可觀所得，卻未申報所得。

訴狀顯示，McAfee 把收入存入他人為名的銀行帳戶和加密幣帳戶，以及試圖以他人名義，對美國國稅局 (IRS) 隱匿自己擁有遊艇等資產。

McAfee 面臨十項罪名，正在西班牙等待引渡回美。其中五項逃稅罪名，每項面臨最高五年徒刑，以及另外五項「蓄意不報稅」的罪名，每項面臨最高一年徒刑。

美國證管會 (SEC) 也指控，2017 年到 2018 年，McAfee 靠著在推特上至少七次宣傳首次代幣發行 (ICO) 的機會，獲得價值超過 2310 萬美元的加密貨幣，卻未照實揭露報酬，而對他提起民事訴訟。

SEC 表示，McAfee 給的建議含有重大錯誤且提供誤導資訊，試圖販售幾乎一文不值的加密貨幣代幣，他鼓勵投資人購買證券，卻未揭露自己持有多少。

McAfee 並不諱言自己厭惡繳稅，去年在推特上說自己已經八年沒報稅。他最惡名昭彰的事件是 2012 年涉嫌在貝里斯虐殺自己的鄰居，佛州法庭去年要求他支付 2500 萬美元給被害者家屬。