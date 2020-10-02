〈能源盤後〉需求前景嚴峻 市場無視供應趨緊 原油收2週低點

週四 (1 日) 交易，原油期貨價格大幅下跌，收在 9 月中旬以來最低，係因全球新冠確診人數持續上升，令人益發擔憂能源需求放緩。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「即使美國石油供應持續趨緊，但市場仍無法擺脫對需求的擔憂。」

EIA 週三公布，美國原油供應量意外下降 200 萬桶，為連續第三週下降。

「因為對需求的擔憂持續，使市場對供應趨緊的趨勢反而較不擔心。」

原油交易者密切關注全球確診人數報告，因疫情恐令經濟遲滯，進而不利石油。由於新增確診人數持續上升，歐洲為對抗疫情，正實施或計畫重啟社交距離的限制。

西班牙的新規定意味著國內多數公共服務和零售砍半；法國週四晚間起可能實行新限制；根據德銀彙總的數據，過去 7 日來，西班牙、法國和荷蘭為全球新增病例數最高的國家。

供應量增加也是拖累石油情緒的可能因素。路透近期調查顯示，OPEC 增加了石油供應量，9 月產量較 8 月增加了 16 萬桶 / 日。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「隨著 OPEC + 減產進入第 6 個月，生產者迫切想提高產量。這引起一個反思『產油國還能減產多久』，且任何不遵守減產限制的跡象都對石油市場高度不利。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.50 美元或近 3.7%，收每桶 38.72 美元。前一日收高 2.4%。

WTI 最近月期貨價格 9 月下跌 5.6%，但第三季上升 2.4%。根據道瓊市場數據，9 月份為 4 月以來首次單月價格收低。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.37 美元或近 3.2%，收每桶 40.93 美元，盤中低點達 39.92 美元。

WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格收在 9 月 15 日以來最低收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 1.1524 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 1.125 美元。

投資者也關注美國國會發展，因美議員可能通過一系列新冠疫情刺激措施，可望提振能源產業，提供更多資金給失業者和受困的企業。

利比亞原油重返市場這點持續使市場承壓。聯合國報告「與利比亞主戰派召開了一次成功的會議」，利比亞承諾，在已經供應過剩的市場還架下，每日儲油 100 萬桶。

「以歷史經驗來看，利比亞恢復生產的速度快到令市場驚訝，因此利比亞產量快速上升，增加的產量讓已經面臨需求疲弱的市場壓力更甚。」

其他能源商品

11 月交割的天然氣期貨價格持平 ，收每百萬 Btu 2.527 美元。

EIA 週四公布，上週 (9/25 止) 國內天然氣孤硬量增加 760 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期天然氣上週供應量增加 780 億立方英呎。