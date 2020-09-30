手機門號就是銀行帳號 首波8家銀行上線 4000萬帳戶受惠

「手機門號就是銀行帳號」的跨行轉帳服務今 (30) 日正式啟用，首波共有 8 家公、民營金融機構上線，這 8 家銀行的存戶，只要在自行完成設定，就可與 8 家銀行完成設定的存戶以手機門號互相轉帳，無須再輸入銀行帳號及代碼，8 家銀行共計約 4000 萬個帳戶受惠。

財金公司首波「手機門號跨行轉帳服務」共有 8 家金融機構參與，包括：遠東銀行、元大銀行、兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、土地銀行、凱基銀行及三信商銀，涵蓋公、民營金融機構。

首波上線的遠銀表示，據 2019 年國發會統計顯示，46% 民眾透過手機完成金融交易與服務，較前一年成長 10%，今年因新冠疫情爆發更推升了數位金融服務。其中，手機轉帳是客戶最常使用的功能之一，但是客戶在使用手機轉帳時，常遇到要查銀行代碼、帳號過長記不住、要不斷切換頁面輸入帳號、怕輸入錯誤還要核對好幾次、每次轉帳必須再重新輸入一次帳號、對不熟悉的人還要擔心銀行帳戶資料外洩… 等痛點。

同為首波上線的元大銀行也指出，行動轉帳支付服務除可滿足客戶需求外，亦為國際間趨勢，例如：美國的 Zelle、瑞典的 Swish、新加坡的 PayNow… 等，皆提供客戶於手機 App 上，輸入收款方的手機門號，即可立即完成轉帳服務，省去客戶間溝通時間，也不需要為了跨行轉帳跑一趟銀行或操作 ATM。

目前因各家銀行帳號長度或位數不一，客戶進行跨行轉帳交易時，常常需要花費許多時間確認帳號的正確性，但是，手機門號跨行轉帳功能今天上線後，客戶要將自己的銀行帳號綁定手機，首先，於各銀行行動銀行 APP 中選擇手機號碼要連結的個人台幣帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，不需再給冗長的銀行帳號，只要告知自己的手機號碼，對方只要同為首波 8 家銀行的客戶，即可不需輸入帳號就可完成轉帳。