〈台股盤後〉漲逾200點收復5日線 量能創4個月低點待放大衝季線反壓

在電子傳產股連袂轉強帶動下，台股指數今 (28) 日開高走高，終場收在全日最高點 12462.76 點，大漲 229.85 點，收復 5 日線，不過成交值縮至 1544.58 億元；法人指出，今日行情主要是反映市場期待中芯遭美國制裁後的台廠轉單效應，不過，中秋連假前成交量縮至 5 月下旬以來單日新低，接下來 2 個交易日若要衝破上方月線旱季線反壓，仍有待量能放大。

由於盛傳美國政府信件顯示，將對中國最大晶片製造商中芯國際進行制裁，壓制其在成熟及先進製程的發展，法人認為，晶圓雙雄台積電、聯電與世界先進，均成主要轉單受惠者，台積電轉強漲逾 1.7%，貢獻大盤漲點 65 點，聯電更是漲停鎖死，而世界先進也逼近漲停作收。

同時，中芯遭制裁也有利 NOR Flash 廠喜迎轉單與漲價效益，旺宏和華邦電均亮漲停燈號，南亞科漲近 5%。

載板廠也再度轉強，欣興、南電和景碩同步大漲超過 6%，成為盤面上熱絡的電子細族群。

砷化鎵族群受惠 5G 長線成長趨勢，今日連袂走強，宏捷科大漲超過 7%，聯亞漲逾 3%，穩懋漲逾 2%，全新也有近 2% 漲幅。散熱模組廠人氣也轉趨熱絡，建準、泰碩雙鴻均漲逾 5%，業強漲逾 4%。

傳產族群同樣不落人後，其中，高爾夫相關供應廠商中，大田飆漲 8%，明安漲近半根停板，鉅明漲逾 4%，復盛應用漲近 3%。

在醫療用手套等需求持續暢旺下，橡膠族群再次有強勢買盤進駐，申豐和南帝漲逾半根停板，台橡漲逾 4%。

統一投顧表示，儘管近期美國經濟基本面數據良好，不過，美國總統選舉接近但選情未明，明日將有首場總統候選人辯論，預料將加劇類股輪動變化。

統一投顧提醒，美中科技戰消息面多空雜陳，以及歐洲疫情有再升溫疑慮，再加上秋節長假來臨，預料市場追價意願將降低，並使市場投資氣氛較為觀望。