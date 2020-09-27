8月景氣燈號、生技論壇、鎧勝股臨會 本周大事預告

國發會明日將公布 8 月景氣燈號，隨著國內工業、餐飲業等逐步復甦，市場看好，本月有機會終止連五個月的黃藍燈，轉亮綠燈，生物‪產業協會則預計周二‬舉辦年會，聚焦國內生技產業發展，‬鎧勝 - KY 將在周三召開股臨會，討論下市一案，本周也將迎來中秋連假，以下是本周大事預告：

8 月景氣燈號明日公布 有機會轉綠燈

國發會先前指出，7 月景氣對策信號綜合判斷分數為 21 分，月增加 2 分，燈號連五亮黃藍燈，景氣、同時指標雖持續下跌，但跌幅持續收斂，加上領先指標已連續四個月上升，顯示疫情衝擊影響持續縮減。

外界看好，隨著台灣半導體高階產能陸續開出，廠商在台擴產效益延續，加上遠距商機、5G 通訊等新興應用需求，有助維繫台灣出口動能，8 月景氣燈號也可望終止連五月的黃藍燈，轉為綠燈。

生物產業協會周二召開 聚焦國內生技產業發展

生物產業發展協會將在周二 (29 日) 舉辦 2020 會員大會暨論壇，將邀請副總統賴清德蒞臨致詞，以及經濟部長王美花也將以「台灣生技產業發展之策略與展望」為題進行演說，聚焦國內生技發展。

生物產業學會表示，台灣生技產業在疫情中，不論疫苗、藥物、醫材及檢測研發等均陸續傳出好消息，將藉由此次論壇集結產官學研專家座談，共同探討台灣生技產業發展的關鍵課題。

鎧勝股臨會 30 日召開 討論下市一案

機殼廠鎧勝 - KY 預計周三 (30 日) 召開股東臨時會，將討論由母公司和碩進行收購並下市議案，收購案通過後，鎧勝 - KY 將下市，合併基準日暫訂為 2021 年 2 月 26 日。

外界看好，和碩私有化鎧勝 - KY 後，可有效整合上下游，並擴大印度、越南等海外市場布局，瞄準蘋果訂單，強化集團競爭優勢，與代工廠龍頭鴻海看齊。

英特爾攻邊緣運算 周二將發表新品

英特爾指出，2018 年公司在邊緣運算領域的營收達 95 億美元，年增幅達 20% 以上，看好 2023 年前，全球邊緣運算晶片市場上看 650 億美元，領域包括製造、零售、醫療保健、智慧城市與交通運輸等。

英特爾預計周二 (29 日) 發表，針對邊緣運算發表的產品與解決方案，並偕同台灣多家合作夥伴，共同介紹新產品，與分享未來幾年邊緣運算 AI 市場的發展。