【永豐期貨】台股開高走低 高低震盪大洗三溫暖

期貨走勢

台指期週五上漲 15 點至 12195 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 37.91 點，電子期逆價差縮至 - 2 點，金融期逆價差縮至 - 4.18 點。現貨部分，三大法人賣超 57.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 7301 口至 - 2380 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 8546 口至 23990 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 6577 口至 - 21750 口。

週四美國公布初領申請失業金人數為 87 萬人，高於預期和前值。而眾議院民主黨正準備推出一項規模 2.4 兆美元的刺激法案，包括失業救濟、小企業貸款及航空紓困，激勵美股四大指數收紅，道瓊上漲 0.2%，標普 500 上漲 0.3%，那斯達克上漲 0.37%，費半指數上漲 0.97%，台股今天開高走低，早盤一度站上 12300 點，但隨後賣壓湧現，紅翻黑一度大跌逾百點，大洗三溫暖，而金融則群回穩，終場加權指數小跌 0.26%，收 12232.91 點，權值股來看，台積電近期仍為貼息，尾盤有買盤進駐小漲 0.24%，大立光則於盤下震盪，跌幅達 2%，聯發科更跌破 600 元關卡，紅翻黑收 585 元，目前市場觀望氣氛濃厚，加上外資轉趨保守，疫情和中美衝突等不確定因素仍在，預期大盤將呈弱勢震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.88 升至 0.96。VIX 指數下跌 0.52 至 22.5。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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