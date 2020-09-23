聯發科、聯電撐盤 台股驚守季線 跌61點收12583點

美股周二在科技股領軍下反彈收漲，台股今 (23) 日早盤也回神上漲，聯發科及聯電強力撐盤，帶領指數站上 12700 點，不過，蘋果三王及金融、傳產族群表現積弱不振，指數一度摜破季線支撐，終場跌點略收斂至 61.63 點，收在 12583.88 點，成交值 1730.7 億元。

權王台積電昨日跌破月線，今日股價持續震盪走跌，終場下挫 0.8%，收在 433.5 元；鴻海、大立光皆在平盤附近遊走，大立光終場翻紅小漲 0.3%、鴻海則收小跌；聯電傳出可望獲得高通晶片轉單，外資喊出目標價 40 元，帶動股價上漲 3.6%，收在 26 元。

聯發科獲外資看好，可望承接 OPPO、小米等品牌廠更多的訂單，今日強漲逾 2%，收在 617 元；IC 設計股維繫人氣，除了金麗科亮燈漲停，創意、力旺、瑞昱、聯詠、敦南、原相、智原、松翰、偉詮電等也都表現不俗。

其他權值股方面，近期遭外資大舉減碼的金融族群，今天依舊是殺盤重心，中信金、兆豐金、華南金等均跌逾 1%；傳產族群也偏弱勢，台塑集團股持續回檔，其中，台塑下跌 1.6% 最重；台泥、中鋼、和泰車、南亞科等跌勢都相當重。

太陽能族群今日重獲買盤青睞，碩禾、達能、聯合再生、元晶均強勢亮燈漲停，太極也翻紅漲逾 2%。風電概念股方面，同開獲沃旭維運中心大單，今日股價一度亮燈漲停，終場漲逾半根停板；今年積極跨足離岸風電的樺晟，股價也相對強勢，逼近漲停價作收。

今日資金轉進中小型股，櫃買指數強勢翻紅，其中，網通設備廠康全電訊 IPO 首日一度大漲逾 5 成，蜜月行情火熱。今年以來截至 22 日，櫃買市場日成交均值已達 479 億元，預計今年將創高。