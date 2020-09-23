【Wen姐筆記】多空月線開火 待外資認錯？周選結算別添亂！

台股延續「股匯不同調」，量縮失守月線，加權指數以 12645.51 點作收，成交值縮至 1742 億元。美股回神，道瓊指數挺住季線，台股今日多方有機會搶回月線？不過今日有周選擇權結算，莊家上沖下洗，可別再來添亂！關鍵點位為 12666、12747 與 12777 點。

多方如欲展開反攻，第一要務就是搶回 12700 點城池，而 12700 兩端哨站為 12682 與 12717 點，過關之後將進入 12747 點火線區！多方如欲搶回控盤權，不僅得站穩 12747，最好連 12777 點也一併收復，多頭才有機會續往 12800 點挺進，如能收復 12833 與 12865 點，多方才算重整腳步完成，再次準備射門 13000 點! 但如 12666 點未能站穩，盤勢仍由空方稍佔上風，需提防回測 12631 與 12600 點關卡，12600 點兩端哨站為 12616 與 12588 點，台指如未能站穩，需提防回測 12555 與 12500 點關卡，12500 點兩端哨站 12520 與 12488 點為最後防線，失守需提防有倒莊疑慮！

台股成交量縮至近 4 個月來新低，多方如欲反攻，確實是最佳機會！不過如反攻強度不夠，還是無法收復，就得提防空軍再度來襲。

多頭反攻需要主將帶隊，新台幣匯率的強勢表現，外資熱錢這回卻顯得興趣缺缺？這也是近日走勢最弔詭的部分，台幣升、熱錢湧入台股，開啟熱錢派對模式，這回外資顯然不上勾！不過美股回穩，只要外資賣壓略降，尤其是賣超排行榜上的台積電、鴻海以及一片金融權值股，反而成為今日台股指數能否轉強的觀察重點！

不過喜歡操作中小型股的投資人而言，投信出現 4 連賣，自營商 2 天賣超 122 億元，威力均不可小覷！進入 9 月下旬，以及中秋長假前，內資似乎正在提前結帳，投資人選股時，可得多留意法人籌碼變化！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)