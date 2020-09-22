廷鑫獲衞福部核可 將啟動「鎂合金骨釘臨床試驗計劃」

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 跨入生醫領域有成，今（22）日取得衞福部核可，將啟動「鎂合金骨釘臨床試驗計劃」，正式進行人體臨床試驗，等於是廷鑫開發的鎂合金醫材取證進度再向前推進，廷鑫期待可在 2 年內完成人體試驗後，上市販售鎂醫材產品。

廷鑫為國內第一家，也是目前全台唯一開發生醫鎂醫材的廠商，在全球具相當競爭力，並已獲得 4 項生醫鎂醫材發明專利，開發產品包括骨科中空鎂骨釘、鎂骨板、頸椎板與骨鉚釘等項目，適應症為頸部、手部骨折及腳拇指外翻；手部為常用精密動作部位，降解型醫材可避免再次手術風險而影響靈活度之疑慮，可大幅提高患者術後生活品質，未來可應用於多項骨科手術。

目前醫療運用的醫學植入材，主要是以無法自然分解的不銹鋼與鈦合金為主，患者痊癒後需冒著再次手術的痛苦取出植入材，不僅對病患存在二次醫療風險，也無法節省醫療資源。廷鑫表示，廷鑫所開發之鎂合金生醫植入材具有可被人體吸收分解特性、分解過程可促進骨細胞成長並加速患者痊癒、抑制噬骨細胞等優點，生物可吸收分解型鎂合金醫材可降低手術醫療風險及縮短復原時間，也因為鎂醫材可被 X 光偵測，可幫助醫師對術後診療判定。

廷鑫自 2016 年正式跨入骨科醫材科技，並已取得製造業藥商許可執照及販賣業藥商許可執照，廷鑫從鎂合金組成設計、熔煉及後處理等材料製備端至產品開發，整合上中下游製程，目前為全台內唯一具有製造及銷售鎂合金藥商資格的醫材公司。

廷鑫興業主要生產鋁合金製品，擁有鋁合金領域最完備的製造技術，提供業界穩定高品質的鋁合金製品。並已成功開發並推出煉鋼脫氧劑、鋁特殊線材盤元，特規車用鋁扣件、鋁屑熔煉技術開發、電機鋁合金線。2016 年，轉進生醫領域，與國立成功大學材料系合作，推出鎂合金骨釘，並於 2019 年推動人體臨床試驗計畫，2020 年經衞福部核可於成大醫院執行人體臨床試驗，預計未來以授權方式銷售。廷鑫並於 2017 年轉投資成立皮件工廠，正式跨入皮件業務。

廷鑫 2020 年上半年營收 7.02 億元， 毛利率 11.11%，稅後純益 568 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益爲 0.06 元。