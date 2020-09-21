【群益金鼎證券】群益權證週報-被低估的高價股 國巨、華新科

近期有非常多的低價傳產股活蹦亂跳，資金從高價股漸漸流向低價股，不過不代表這些高價股就不具成長性，以被動元件龍頭廠來看，國巨在今年 7 月營收突破 70 億元，較去年同期成長一倍以上，8 月持續創高達到 72.96 億元，營收為近 2 年來的新高，但是股價仍然處於低檔。隨著 5G 產業、電動車興起，被動元件的需求會越來大，投資人可以留意該產業的標的來進行投資，像是國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)，雖然股價很貴，但是可以利用權證以小搏大，鎖定天期 90 天以上，價外 5-10% 權證來進行佈局。

台積電 9 月 16 日直接跳空開高，隨然沒有創新高，但是收盤收在新高價，也帶動台股往 1 萬 3 攻擊。台積電 (2330-TW) 今年第二季累積每股盈餘達 9.17 元，已經超過去年第三季累積的 8.84 元，且下半年的表現通常會超過上半年，代表台積電今年 EPS 很有機會突破 20 元，跟美國半導體大廠相較之下本益比還非常低，股價往上的機會還很大，不過台灣與美國投資環境不一樣，提醒投資人不要追價，畢竟一張台積電的錢超過一個上班族的平均月薪，這時候建議用認購權來參與獲利會是比較安全的做法。

各位投資人還記得筆者上週提到的跌深股世芯 - KY(3661-TW) 嗎? 在 9 月 7 日連續 3 根跌停後，9 月 9 日加碼多方權證 5,368 萬，果然在 9 月 14 日進行復仇性反彈，反彈幅度近 30%，不過投資權證的獲利幅度更可觀，以世芯群益 01 購 01(065065) 來舉例，反彈幅度近 100%，是現股獲利的 3 倍以上，不過權證投資人也要篩選權證的條件，如果是搶反彈策略，盡量選短天期、價平附近的權證進行操作，由於時間價值耗損的速度較快，所以記得要設定好停利點及停損點。

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