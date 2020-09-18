銀行搶小客 一銀等3家國銀搶推未成年線上開戶

金管會放寬線上開戶年齡限制，包括國泰世華、台新與一銀等銀行，日前陸續推出數位帳戶未成年線上開戶服務，只要年滿 7 歲且未滿 20 歲的未成年民眾，皆可在線上填寫資料、上傳文件後申請開立數位存款帳戶。

數位帳戶是銀行近年積極耕耘的新市場，透過優於牌告的存款利率，搭配換匯、基金理財與信用卡等優惠包裝，向口袋不深的小資族招手，隨著法規鬆綁，包括外匯、未成年開戶等，也成為銀行爭搶新戰場。

目前包括國泰世華的 KOKO、台新 Richart、一銀的 i LEO 數位帳戶都有提供未成年民眾申請開立數位帳戶，只要年滿 7 歲且未滿 20 歲的未成年民眾，備妥自己與法定代理人的身分證，並上網填寫資料，即可申辦。

以第一銀行為例，旗下的數位帳戶品牌「iLEO」去年 4 月上市以來，累積超過 34 萬名用戶，隨著數位服務的普及，具數位金融需求的客群年齡層不斷降低，近期順勢推出 iLEO 數位帳戶「未成年線上開戶」服務， 符合 7 歲以上並領有中華民國國民身分證之客戶，即可線上申辦 iLEO 數位帳戶。

第一銀行表示，新上線的未成年線上開戶服務，申請方式可不受時間及空間限制，家長僅需協助未成年子女線上輸入申請資料，經法定代理人同步身分驗證後，即可完成開戶作業，大幅縮短開戶等候時間及繁瑣流程。