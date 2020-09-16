花蓮縣政府攜手永豐銀行 首推QR Pay打賞街頭藝人

由花蓮縣政府主辦、花蓮縣文化局承辦第一屆 2020《花蓮城市空間藝術節》即將於 9 月 19 日與 20 日在自由街封路熱鬧登場，花蓮擁有豐富的人文景觀及濃郁的人情味，此次以城市、街區結合表演為主題，委託臺灣街頭藝術文化發展協會策劃、執行，要打造花蓮為全國性指標節慶城市，因此共同推出城市藝術慶典。此外，花蓮縣政府更攜手永豐銀行，首推 QR Pay 打賞街頭藝人。

本次活動將在富含花蓮集體歷史記憶的溝仔尾街區揭開序幕，除了有大型裝置藝術進駐、串聯在地歷史建築、古蹟展演空間外，更邀請國內外知名的街頭藝人，如在台北擁有高知名度的小綠人、周子益、水管阿民魏亞民等，共 9 位國內街頭藝人；或是來自亞美尼亞的 Vardan Amiryan、迦納的 Douglas Seidu、烏茲別克的 Arsen Aliev 等，共 4 位國外街頭藝人，合計 13 位輪番上陣！臺灣街頭藝術文化發展協會陳信達理事長表示：「非常樂見政府機關及民間企業願意支持街頭藝術的發展，相信透過此次合作可以打造一個更友善街頭藝人的環境。」

而此次更與永豐銀行合作提供無現金的行動支付打賞體驗，永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，近年來個人創業風氣興盛，為提供不具營利事業登記的個人店家、街頭藝人能有更便捷的收款方式，永豐銀行特別推出「個人特約商店」一站式線上申辦服務，只要上網就能完成作業，輕鬆加入 QR Pay 掃碼收款行列。永豐銀行期望以《2020 花蓮城市空間藝術節》為起點，積極拓展街頭藝人 QR Pay 打賞機制，在地化創新支付領導品牌，加速行動支付普及化。

為此，花蓮縣文化局局長吳勁毅表示，2020《花蓮城市空間藝術節》有許多創舉，除了首次將城市空間視為展演舞台，讓藝術在街坊遍地開花；為支持臺灣街頭藝術環境，更攜手永豐銀行結合數位金融創新模式，領先全臺推動行動支付 QR Pay 打賞機制，透過永豐銀行提供給每位街頭藝人的專屬 QR Code，方便民眾使用手機就能輕鬆完成掃碼打賞，用行動支付力挺街頭藝人。

