【永豐期貨】台股突破12800點關卡 站上所有短期均線

期貨走勢

台指期週二上漲 59 點至 12843 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.65 點，電子期逆價差縮至 - 0.14 點，金融期逆價差擴至 - 2.49 點。現貨部分，三大法人買超 56.09 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 497 口至 5533 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 378 口至 29227 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2104 口至 - 13025 口。

週一阿斯利康表示已恢復該公司新冠疫苗在英國的臨床試驗，該疫苗是研發進展最快的候選疫苗之一，，消息提振市場樂觀情緒，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.18%，標普 500 上漲 1.27%，那斯達克上漲 1.87%，費半指數上漲 2.12%，台股今天高低走高，再度站上 12800 點關卡，並站上所有短期均線之上，在新台幣持續飆升的資金帶動下，加權指數終場上漲 57.83 點，收 12845.65 點。權值股來看，因為聯電製程結構與中芯國際最相近，未來的轉單效益對聯電最有利，聯電大漲近 6%，大立光和聯發科則平盤附近震盪，台積電開低走高，上漲 0.91，收 445 元。蘋果秋季發表會將在 16 日凌晨 1 點展開，相關蘋概股族群是亮點，而本週的觀察的重點是華為禁令的上路和 FOMC 會議，行情波動大，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 12900 點，賣權未平倉最大量集中在 12500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.33。VIX 指數下跌 0.79 至 17.27。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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