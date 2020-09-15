避險基金之王柯恩買下紐約大都會隊 收購金額料創新高

著名避險基金經理、億萬富翁柯恩 (Steve Cohen) 週一 (14 日) 簽署協議，以約 24.2 億美元的價格收購紐約大都會棒球隊，若此價格獲得證實，將打破先前洛杉磯道奇隊所創的 21.5 億美元收購紀錄。

這筆交易必須獲得聯盟 30 支球隊中，23 隊的同意才能生效，投票預計會在 11 月進行。

柯恩是避險基金集團 SAC Capital Advisors 的創辦人，有「避險基金之王」的稱號，但他在 2013 年對內線交易指控認罪後，基金已經解散，他也被罰款 18 億美元。柯恩目前是 Point72 資產管理公司的董事長、執行長兼總裁，這家公司是 SAC Capital 大部分資產的繼承者。

柯恩已握有大都會隊的少量股權，收購之後個人將持有 95% 的股份，目前球隊所有者 Katz 和 Wilpon 家族仍將保留 5% 的股份。球隊部分擁有的區域體育網路 SNY，不在這筆交易之中。

Katz 和 Wilpon 家族在 2002 年買入的價格為 3.91 億美元。

自去年以來，這筆交易就一直在進行中，當時柯恩同意以 26 億美元的價格收購該 80% 的股份，但隨後退出。7 月，柯恩再次出價 20 億美元，並與前洋基隊球員 A-Rod(Alex Rodriguez) 與 Jennifer Lopez 夫婦組成的團隊競爭。費城七六人隊老闆 Josh Harris 及 David Blitzer 也在角逐行列。

在 COVID-19 疫情前，大都會隊每年至少損失 5000 萬美元，這個數字在本賽季可能會增加到 2 億美元以上。

據《富比士》推估，柯恩擁有 146 億美元淨資產。