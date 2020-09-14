◆盤勢分析

1. 上周五美股延續多日盤偏弱走勢、科技股表現不佳，傳產類股相對抗跌，終場收盤四大指數漲跌不一，跌幅介於 - 0.60%~+0.48%。其中，美光、英特爾上漲；但 FB、NVIDIA、apple、TSM、AMD 持續下跌。

2. 上周五台股早盤平盤附近開出後，因市場交易氣氛低落，指數一路震盪下跌至 12,616 最低點。但午盤 12 點過後，權值股與亞洲股市逐漸回穩，加上 2330 台積電尾盤收高，最終加權指數收在 12,637.95 點，下跌 15.80 點，跌幅 0.12%。

3.OTC 指數開平走低，雖然尾盤跌幅略有收斂，終場仍失守季線，收在 164.17 點，跌幅 0.57%。目前上方壓力在 168 整數關卡，下方支撐為 160 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：上周五台股收長下影線黑 K 棒，持續在月季線間震盪。

(2)、量能：成交量縮至 1,907.22 億元，是連續兩日低於 2000 億元成交，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。

(3)、技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下走揚。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 5.64 億元；外資 + 39.54 億元、投信 - 7.22 億元、自營商 - 26.68 億元。

5. 小型塑化：近期五大泛用樹脂包括做為家電用料的 ABS、建材用途的聚氯乙烯（PVC）和包裝材料高密度聚乙烯 (LDPE) 報價回升，相關個股 1309 台達化、1305 華夏、1304 台聚、1312 國喬，近期股價維持高檔震盪。

6. 重電：1513 中興電法說釋出訂單滿載，上周五股價再創波段新高。1519 華城 8 月營收飆上 9 億元，年增近四成，上週早盤衝上漲停。

7. 營收：台股 8 月營收全數公告，上市櫃單月總營收超過 3 兆元，再寫同期次高，但電子股陷入華為斷供危機，上周五僅有 5269 祥碩逆勢收高 3.85%。

8. 操作建議：國際股市漲多後震盪，加上市場觀望 9/15 華為最終結果，台股成交量低迷，個股輪動速度加劇。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。。

9. 元太 ESL 熱銷 今年 EPS 衝 3.5 元：旗下電子書閱讀器大客戶拉貨動能強勁之餘，也搭上疫情推升的宅經濟需求熱潮，電子紙貨架標籤（ESL）在歐美日市場銷售紅不讓，元太目前產品供不應求。太第 2 季起開始反映市場需求強勁盛況，第 2 季每股股純益 0.86 元，創近九年同期新高；上半年稅後純益 17.63 億元，年增 33%，每股純益為 1.55 元，公司表示隨著產品出貨持續強勁，元太下半年營運將優於上半年。市場預估元太今年每股純益至少 3.1 元起跳，為八年來最佳。

10. 蘋果 iPhone 12 受矚目 傳 10 月 23 日開賣：蘋果將於 15 日舉行發表會，目前還不確定亮相的是 Apple Watch 還是 iPhone12，國外媒體猜測，iPhone 12 將在 10 月 23 日出貨，換言之，發表會應落在 10 月中旬，國內電信商則表示，仍在等待蘋果通知。電子時報（DigiTimes）引述供應鏈消息人士報導，新款 iPhone 推出時程可能分為兩個階段，其中 2 款 6.1 吋新 iPhone 可能首先亮相，另外 6.7 吋和 5.4 吋新 iPhone 可能在第二階段亮相。