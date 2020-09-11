內外資你丟我撿籌碼亂 自營商本周大賣逾100億元

台股今 (11) 日終場僅跌 15.8 點，收在 12675.95 點，成交值縮至 1899.43 億元，不過，儘管大盤量縮狹幅整理，不少日前的強勢股卻大幅拉回，個股間激烈輪動，三大法人除了外資小買，內資未積極同步加碼拉抬，反而成為壓盤來源，以自營商賣超 26.68 億元較大，呈現連 6 賣，本周賣超 101 億元。

三大法人今日在集中市場合計小買 5.64 億元，其中外資買超 39.54 億元，為連 2 買，投信則是轉為賣超 7.22 億元，自營商維持賣超，續賣 26.68 億元。

觀察自營商今日賣超前 10 大標的，依序為長榮 1.1 萬張，群創逾 1 萬張，友達逾 6000 張，新光金 5000 餘張，宏碁達 3500 張，華航和國喬在 2500 張左右，華夏 1700 餘張，中菲行和彩晶均超過 1000 張，多是日前的漲多強勢股，明顯進行獲利了結動作。

外資今日買超前 10 大標的有群創 4.8 萬張，長榮 2.7 萬張，友達 2.4 萬張，元大台灣 50 反 11.4 萬張，華航 1.1 萬張，元大 S&P 原油正 28000 餘張，國產逾 7000 張，元大滬深 300 正 2 和開發金在 6000 張上下，陽明也超過 5000 張，外資部分買盤明顯與自營商對作。

外資賣超前 10 大為富邦 VIX 達 2.8 萬張，台玻逾 8000 張，春源和中纖近 7000 張，新光金、長榮航在 6000 張上下，兆豐金、彩晶、大亞和聯電在 5000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的依序為聯電近 3000 張，華夏近 2000 張，國產、技嘉和彩晶均超過 1500 張，宏捷科 1300 餘張，長榮和榮成均逾 1200 張，華通和萬海在 1000 張上下。

投信賣超前 10 大標的為依序為元大台灣 50 反 1 達 1.14 萬張，兆豐金 4000 張，友達和和碩在 3000 張上下，南電和台光電均超過 1300 張，欣興近 1000 張，大田、致伸和瑞儀在 700 張上下。

法人認為，近期在美股修正之際，投資積極氣氛已有降溫，尤其時逢季底，內資開始有結帳賣壓出籠，不過，在低利率環境下整體而言中多格局不變，等待川普政府選前政策做多，以有效穩定美股再度轉強。